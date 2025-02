“Vieni nemazgā zobus, otri lepojas ar sliktu izglītību!” soctīklotāji nopeļ pašmāju realitātes šovu “Ģimene burkā” Ieteikt







“Ko šovakar skatīsimies pa televizoru?” – Šis noteikti ir viens no ierastākajiem teikumiem teju katrā mājā. Kanālu daudz, izvēles vēl vairāk, tāpēc it kā jau nebūtu par to sūdzēties, ja kaut kas nepatīk, pārslēdz kanālu…tomēr vai mūsdienās rādīt televīzijā visu skaitās normāli? Kādreiz varbūt televīzijā nokļūt bija gods, rādīja cilvēkus, no kuriem iedvesmoties un mācīties. Mūsdienās? Ne gluži. Tieši par to spraiga diskusija soctīklā “Threds”.

Reklāma Reklāma

Kāda lietotāja raksta: “Manuprāt, šovu “Ģimene burkā” nevajadzētu pārraidīt! Garām ejot dzirdētais mani šokē. Viena ģimene netīra zobus, un nesaprot, kādēļ to vajadzētu darīt. Otrā ģimenē jauniete, kam kā saprotu nebūs 12 .klases izlaidums ( slikti vērtējumi), definē, ka izglītībai nav nozīmes un mācības nav viņas prioritāte . Vai tiešām šīs ir vērtības, ko vajadzētu izplatīt?”

View on Threads

Egita komentē, sakot: “Žurnālistiem un medijiem būtu jāatceras, ka viņu rokās ir veidot sabiedrības viedokli, izglītot un saliedēt. Šādu sūdu pārraidīt ir degradējoši… ”

View on Threads

View on Threads

Ilze raksta: “Es redzēju video, kur daudzbērnu mamma teica, ka puikam zobus var nelabot, jo piena zobi tāpat izkrīt. Ja nemaldos, 12 bojāti zobi bērnam, bet nelabos. ”

Annija saka: “Mani arī pārsteidza teikums, ka zobus netīra, jo ir pārāk sabojāti. Bet domāju, ka ir labāk, ka parāda sabiedrības realitāti, nevis piepušķotu, nereālistisku idilli. ”

View on Threads

Laila uzskata, ka “Vienai ģimenei soc dienestu, žēl uz tiem bērniem skatīties. Un otrai.. nezinu, es to 18gadīgo spindzeli laikam aiz durvīm izliktu – negribi mācīties, ok ej strādāt!”

Zane uzdod nopietnu jautājumu: “Man šķiet, ka šie “šovi” ir mūsu sabiedrības neglītais spogulis, jo kaut ko tādu taisa, jo ir pieprasījums un cilvēki to sviestu skatās… Es reāli nesaprotu kā kaut ko tādu var skatīties un uzskatīt par izklaidi…

View on Threads

”

Eva piemin arī otru līdzīgo šovu: “Man atkal bija šoks šodien par stvpirma , jo tagad intervijas ar noziedzniekiem tiek pasniegtas kā kaut kāds pagodinājums! Likās, ka Slavenības bez filtra, pilnīgi lepojas, ka mums šāds noziedznieks ir bijis! Man nav nekas pret Prīverta kungu, bet nu neuzskatu, ka tas būtu tagad jāpasniedz kā humoristisks un normāls gadījums!”

Anita raksta: “Zelta vārdi! Nevajadzētu rādīt šādus raidījumus, jo tā viņi tikai paliek “slavenāki” un vēl mazāk grib strādāt reālu darbu, jo par šo “sviestu”, cik saprotu, viņiem maksā! Bet… kamēr būs skatītāji, būs arī šādi “šoviņi” ar reitingiem, kas, bēdīgi, taču fakts, liecina par skatītāju intelekta līmeni! Principiāli neskatāmies šādus “raidījumus” un principiāli nelasām raksteļus par viņiem, lai nepaceltu reitingus!”

Reklāma Reklāma

View on Threads

View on Threads

View on Threads

View on Threads

Vai tu skaties šos šovus?