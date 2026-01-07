Vieni slavē, citi šausminās – jauna ēdiena tendence Latvijā izraisa pretrunīgas reakcijas 0
Sociālajās vietnēs esošās grupas, kurās cilvēki mēdz mainīties ar lietām vai atdot mantas par baltu velti, kas viņiem vairs nav nepieciešamas, nav nekāds jaunums. Daudzi labprāt izmanto šādu iespēju. Taču arvien biežāk sociālajos tīklos parādās arī ieraksti, kuros cilvēki piedāvā atdot ēdienu.
Parasti tas ir pašu gatavots ēdiens, kas pagatavots par daudz vai palicis pāri, lai tas netiktu izmests. Kāda sieviete sociālajā tīklā “Threads” dalījās ar novērojumu par šīs tendences ienākšanu Latvijā.
Kā novērots, daudzi izsmej šāda veida labo darbiņu.
Sieviete uzsver, ka, viņasprāt, šāda prakse ir apsveicama – tā palīdz mazināt pārtikas izšķērdēšanu un var būt ļoti vērtīga tiem, kuri šādu piedāvājumu novērtē.
Citu cilvēku viedokļi atšķiras. Ir kas norāda, ka šāda prakse ir pilnīgi normāla un daudzās pasaules valstīs tā jau notiek. Bet kāds cits atkal izsakās, ka tas nav pieņemami. Kā vieni no iemesliem, kāpēc tas nav pieņemami, tiek minēti drošības un higiēniskās dabas jautājumi – cilvēki nezina, kādos apstākļos ēdiens ir gatavots.
Dalīšanās ar ēdienu raisa atšķirīgas sajūtas – vieniem tā šķiet cilvēcīga un atbildīga rīcība, citiem savukārt tā rada bažas par drošību un higiēnu.
LA.LV lasītāj, kāds ir jūsu viedoklis šajā jautājumā?