Ilustratīvs foto.
Ilustratīvs foto.
Foto: Zane Bitere/LETA

Vieni slavē, citi šausminās – jauna ēdiena tendence Latvijā izraisa pretrunīgas reakcijas 0

LA.LV
20:35, 7. janvāris 2026
Stāsti

Sociālajās vietnēs esošās grupas, kurās cilvēki mēdz mainīties ar lietām vai atdot mantas par baltu velti, kas viņiem vairs nav nepieciešamas, nav nekāds jaunums. Daudzi labprāt izmanto šādu iespēju. Taču arvien biežāk sociālajos tīklos parādās arī ieraksti, kuros cilvēki piedāvā atdot ēdienu.

Štatā vairs nebūs Dreģes, arī Martinsonei pasniegti dokumenti: Dailes teātris skaidro masu atlaišanas iemeslus 104
Veselam
Kas notiek ar ķermeni, ja nepietiek magnija: 10 trauksmes signāli, ko tev vajadzētu pamanīt
Veselam
Arī maizi?!? Ko ēst, lai nodzīvotu līdz 100 gadiem: uztura speciālisti nosauc 8 ilgmūžības pārtikas produktus
Lasīt citas ziņas

Parasti tas ir pašu gatavots ēdiens, kas pagatavots par daudz vai palicis pāri, lai tas netiktu izmests. Kāda sieviete sociālajā tīklā “Threads” dalījās ar novērojumu par šīs tendences ienākšanu Latvijā.

Kā novērots, daudzi izsmej šāda veida labo darbiņu.

CITI ŠOBRĪD LASA
Krimināls
Sieviete žvingulī nobrauc no ceļa, bet glābējus izsauc “necilvēks”: notikumi Cēsu novadā liek aizdomāties par mūsdienu realitāti
Jauns drauds Baltijas jūrā: aizbildinoties ar zinātniskiem pētījumiem, Putins, iespējams, plāno uzbrukumu
Padsmit tūkstoši eiro mēnesī par matraci, segu, spilvenu un spaini telpas vidū tualetes vajadzībām: atskurbtuve Daugavpilī raisa jautājumus

Sieviete uzsver, ka, viņasprāt, šāda prakse ir apsveicama – tā palīdz mazināt pārtikas izšķērdēšanu un var būt ļoti vērtīga tiem, kuri šādu piedāvājumu novērtē.

Citu cilvēku viedokļi atšķiras. Ir kas norāda, ka šāda prakse ir pilnīgi normāla un daudzās pasaules valstīs tā jau notiek. Bet kāds cits atkal izsakās, ka tas nav pieņemami. Kā vieni no iemesliem, kāpēc tas nav pieņemami, tiek minēti drošības un higiēniskās dabas jautājumi – cilvēki nezina, kādos apstākļos ēdiens ir gatavots.

Dalīšanās ar ēdienu raisa atšķirīgas sajūtas – vieniem tā šķiet cilvēcīga un atbildīga rīcība, citiem savukārt tā rada bažas par drošību un higiēnu.

LA.LV lasītāj, kāds ir jūsu viedoklis šajā jautājumā?

LA.LV Aptauja

Kā jūs vērtējat pašgatavota ēdiena atdošanu bez maksas svešiniekiem?

  • Pozitīvi – tā ir laba iniciatīva un palīdz mazināt pārtikas izšķērdēšanu
  • Negatīvi – šāda prakse nav pieņemama
  • Drīzāk negatīvi – mani satrauc drošības un higiēnas jautājumi
  • Grūti pateikt/ nav viedokļa

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Veselam
Tūlīt pārstāj to darīt! Eksperti atklāj, cik bīstami ir sildīt ēdienu vairākas reizes
Veselam
Svētku galds var maksāt veselību: gastroenteroloģe un farmaceits brīdina par biežākajām kļūdām gadumijā
Veselam
Kādas izmaiņas notiks organismā, ja katru dienu ēdīsi sīpolus: eksperti nosauc 8 ieguvumus
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.