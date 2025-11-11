Foto: Shutterstock

Rudens dzērveņu pīrāgs – salds, skābens un vienkārši burvīgs 0

21:55, 11. novembris 2025
Receptes

Rudens ir mājīgu tējas pēcpusdienu un cepeškrāsns siltuma laiks. Tieši tad vislabāk garšo īsts dzērveņu pīrāgs – ar saldu, drupanu mīklu, svaigi skābām ogām un kraukšķīgu drupaču virskārtu. Tā ir brīnišķīga garšu saspēle, kas piepilda māju ar smaržu un rada īstu rudens sajūtu.

Šo pīrāgu pagatavot ir pavisam vienkārši – tas lieliski izdodas gan pieredzējušām saimniecēm, gan iesācējiem. Ideāls deserts tējas ballītēm vai viesu cienāšanai.

Sastāvdaļas:

Mīklai:

200 g miltu;

100 g cukura;

1 tējk. cepamā pulvera;

šķipsniņa sāls;

1 ola;

100 g sviesta;

2 ēd.k. skābā krējuma vai jogurta;

0,5 tējk. vaniļas ekstrakta (pēc izvēles).

Pildījumam:

250 g dzērveņu (svaigu vai saldētu);

80–100 g cukura (pēc garšas);

1,5 ēd.k. kartupeļu cietes;

Drupačām:

70 g miltu;

50 g cukura;

50 g auksta sviesta;

0,5 tējk. kanēļa (pēc izvēles).

Pagatavošana:

1. Mīklas pamatne: bļodā sajauc miltus, cukuru, cepamo pulveri un sāli. Pievieno aukstu, sagrieztu sviestu un ar pirkstiem ierīvē miltos, līdz veidojas drupačas. Pievieno olu, skābo krējumu un vaniļu, ātri samīca mīkstu mīklu (nepārmaisot pārāk ilgi). Izklāj mīklu 22 – 24 cm formā, izveido maliņas un liek ledusskapī, kamēr gatavo pildījumu.

2. Pildījums: dzērvenes sajauc ar cukuru un cieti. Ja ogas ir saldētas, tās pilnībā neatkausē – pietiek, ja viegli apviļā cukurā un cietē.

3. Drupačas: sajauc miltus, cukuru un kanēli. Pievieno sviestu un ātri ierīvē drupačās.

4. Salikšana: uz atdzesētās mīklas liek pildījumu un pārkaisa ar drupačām.

5. Cepšana: cep iepriekš uzkarsētā cepeškrāsnī 180 °C temperatūrā 40 – 50 minūtes, līdz virspuse kļūst zeltaini brūna un pildījums viegli burbuļo.

6. Pasniegšana: pīrāgu pirms griešanas atdzesē – tad pildījums kļūst stingrāks un pīrāgu ir vieglāk sagriezt. Pasniedz kopā ar vaniļas saldējumu vai putukrējumu.

Lai labi garšo!

