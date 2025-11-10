Foto – Matīss Markovskis

Rudens ir siltu aromātu, pikantu garšvielu un, protams, arī ķirbju laiks. Šis čia pudiņš apvieno labāko no abām pasaulēm: tas ir barojošs un viegli pagatavojams. Šīs brokastis ir bagātas ar šķiedrvielām, olbaltumvielām un omega-3 taukskābēm, kas no rīta sniedz enerģiju, nepārslogojot organismu.

Sastāvdaļas: (1 porcijai)

3 ēdamkarotes čia sēklu;

150 ml piens;

150 g ķirbju biezeņa (pašu gatavota vai jau gatava);

½ tējkarote kanēļa;

1 tējkarote ķirbju garšvielu (kanēlis, muskatrieksts, ingvers, krustnagliņas u.c.);

Sauja riekstu (pekanrieksti vai mandeles) pasniegšanai.

Pagatavošana:

  1. Ja nav gatava biezeņa: sasmalcini ķirbi, vāri līdz tas kļūst mīksts un sablendērē visu līdz viendabīgai masai.
  2. Iepriekšējā vakarā sajauc čia sēklas ar pienu un garšvielām. Maisi, līdz vairs nav kunkuļu, un atstāj ledusskapī uz visu nakti.
  3. No rīta pievieno ķirbju biezeni, samaisi un sadali maisījumu burkās vai glāzēs.
  4. Pirms pasniegšanas pārkaisi ar riekstiem.

Ja pudiņš šķiet pārāk biezs, pievieno nedaudz piena. Vēlies īpašu desertu? Pasniedz to ar saputotu kokosriekstu krējumu un šķipsniņu kanēļa.

Lai labi garšo!

