Ķirbju pudiņš ar čia sēklām – ideālas rudens brokastis 0
Rudens ir siltu aromātu, pikantu garšvielu un, protams, arī ķirbju laiks. Šis čia pudiņš apvieno labāko no abām pasaulēm: tas ir barojošs un viegli pagatavojams. Šīs brokastis ir bagātas ar šķiedrvielām, olbaltumvielām un omega-3 taukskābēm, kas no rīta sniedz enerģiju, nepārslogojot organismu.
Sastāvdaļas: (1 porcijai)
3 ēdamkarotes čia sēklu;
150 ml piens;
150 g ķirbju biezeņa (pašu gatavota vai jau gatava);
½ tējkarote kanēļa;
1 tējkarote ķirbju garšvielu (kanēlis, muskatrieksts, ingvers, krustnagliņas u.c.);
Sauja riekstu (pekanrieksti vai mandeles) pasniegšanai.
Pagatavošana:
- Ja nav gatava biezeņa: sasmalcini ķirbi, vāri līdz tas kļūst mīksts un sablendērē visu līdz viendabīgai masai.
- Iepriekšējā vakarā sajauc čia sēklas ar pienu un garšvielām. Maisi, līdz vairs nav kunkuļu, un atstāj ledusskapī uz visu nakti.
- No rīta pievieno ķirbju biezeni, samaisi un sadali maisījumu burkās vai glāzēs.
- Pirms pasniegšanas pārkaisi ar riekstiem.
Ja pudiņš šķiet pārāk biezs, pievieno nedaudz piena. Vēlies īpašu desertu? Pasniedz to ar saputotu kokosriekstu krējumu un šķipsniņu kanēļa.
Lai labi garšo!