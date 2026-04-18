"Viņa lielākā priekšrocība ir tā, ka viņa uzvārds nav Orbāns." Ijabs aicina neidealizēt jauno Ungārijas līderi
Jau vēstījām, ka Ungārijā tauta izcīnījusi jaunu prezidentu un Viktora Orbāna 16 gadu ilgajai varai ir pienācis gals, bet vai nav par agru sapriecāties? To TV24 raidījumā “Ziņu Top” komentē Eiropas Parlamenta deputāts, “Renew Europe” grupas (LA) pārstāvis Ivars Ijabs.
Ijabs norāda, ka mums nevajadzētu idealizēt jauno Ungārijas līderi. “Skaidrs, ka tur, kur pie varas 16 gadus ir bijusi eiroskeptiska, nacionāli konservatīva valdība, kas visu laiku ir gānījusi Briseli, nevar automātiski nomainīt kaut kas pilnīgi pretējs,” viņš piebilst.
Tāpat viņš norāda, ka Ungārija joprojām grib pirkt naftu un gāzi no Krievijas, kā arī uzturēt ar to konstruktīvas attiecības.
“Viņa lielākā priekšrocība ir tā, ka viņa uzvārds nav Orbāns,” piebilst Ijabs.
Tāpat viņš uzsver, ka šobrīd galvenais ir sākt strādāt ar Maģāru un pamazām “atvilkt” Ungāriju civilizētas Eiropas trajektorijā.
