Viņos ir vērts ieklausīties: cilvēki, kas dzimuši šajos 10 datumos, zina, kā sniegt noderīgus padomus 0
Ir cilvēki, kuru teiktais vienmēr trāpa mērķī. Viņu padomi nomierina, palīdz ieraudzīt lietas no cita skatupunkta vai vienkārši sniedz sajūtas, ka viss būs labi. Dažkārt šķiet, ka viņiem piemīt īpaša spēja just, ko vajag pateikt, un kad tieši to darīt. Numerologi uzskata, ka šī spēja nav nejauša, tā ir dāvana, kas saistīta ar cilvēka dzimšanas datumu.
Šādi cilvēki bieži vien kļūst par uzticības personām, draugiem, pie kuriem citi vēršas pēc padoma, vai pat kolēģiem, kuri intuitīvi jūt, kā risināt dažādas problēmas. Viņu padomi bieži balstās ne tikai loģikā, bet arī dziļā iekšējā sapratnē par dzīvi un cilvēkiem. Tie ir cilvēki, kas redz plašāk, jūt dziļāk un spēj mierīgi paskaidrot pat viskomplicētākos jautājumus.
Kas jāatceras par šo materiālu – horoskopiem un ar ezotēriku saistītām lietām ir tikai izklaidējošs raksturs, tāpēc aicinām savus ikdienas lēmumus pieņemt, balstoties uz racionāliem apsvērumiem.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.