Cilvēki, kas dzimuši trīs noteiktos datumos, ir jauni sirdī, saglabā bērnišķīgu prieku, ziņkāri un vēlmi dalīties mīlestībā jebkurā vecumā. Viņi iedvesmo citus nezaudēt cerību, žēlsirdību un neaizmirst par piedošanu.

Ziņu portāls Parade, atsaucoties uz numerologiem un astrologiem, uzsver, ka šī enerģija piemīt vien trīs datumos dzimušajiem.

Vai esi viņu vidū?

3. datums

Cilvēkiem, kas dzimuši jebkura mēneša 3. datumā, piemīt rotaļīgs raksturs. Astroloģijā šo datumu ietekmē Jupiters – veiksmes, izaugsmes un paplašināšanās planēta, kas piešķir īpašu magnētismu un pievilcību. Šie cilvēki ir radoši, sabiedriski un zinātkāri, bieži seko sirds aicinājumam. Lai gan reizēm viņi var šķist nenopietni, viņu teatrālais un jautrais gars ir apzināta izvēle, nevis nezināšana – viņi patiesi vēlas iepriecināt un iedvesmot.

