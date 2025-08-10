#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

Kā rīkoties, ja dzīvniekam piesūkusies ērce? Atbild Veterinārārstu biedrības vadītājs 0

Ko darīt, ja mājdzīvniekam piesūkusies ērce? Par to TV24 raidījumā “Uz līnijas” stāstīja Latvijas Veterinārārstu biedrības vadītājs Ilmārs Dūrītis.

Dzīvniekiem pirmkārt par ērcēm runājot ir savas slimības, tostarp parazitāras slimības, kas ērcēs mīt var izsaukt dzīvniekiem ir sevišķi suņiem ļoti smagi saslimšanu – babiziozi, informē Dūrītis.

“Ērci noteikti ir jāizņem, ērci var izņemt pats, ja to dara pietiekami profesionāli. Ir tādas mazas specifiskas ērču pincetītes ar kurām var ērci izņemt, vislabāk to apkārtējo vietu nodezinficēt kaut vai ar alkoholisku šķidrumu, piemēram, šņabi un tad viņu lēnām griežot, neraujot strauji, bet lēnām, lēnām griežot pavelkot no vienas uz otru pusi var lēnām izvilkt,” iesaka Veterinārārstu biedrības vadītājs.

Dūrītis mierina – risks, ka paši inficēsieties ar encifalītu vai laima slimību ir gaužam mazs, tāpēc, ka ar jūsu asinīm ērcei saskarsmes visticamāk nebūs, ja ir bail, tad var uzvilkt cimdus vai pat saimniecības cimdus, ja jūs to darāt.

Dzīvniekiem Laimas slimība var iekļūt organismā un var radīt problēmas dzīvniekiem. Kaut gan mēs to nenovērojam tik bieži un nedignosticējam to tāpat kā cilvēkam, stāsta vadītājs.

“Cik man ir zināms, tad Latvijā ļoti daudz ērču ir inficētas ar laima slimību,” informē Dūrītis.

