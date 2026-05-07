Siliņa nosauc vienu no svarīgākajiem lēmumiem Latvijas vēsturē
Uzrunājot klātesošos Eiropas dienai veltītā pasākumā, Evika Siliņa uzsvēra, ka Latvijas pievienošanās Eiropas Savienība bijusi viens no svarīgākajiem un veiksmīgākajiem lēmumiem valsts vēsturē.
Latvijas dalība ES ir viens no nozīmīgākajiem valsts attīstības un drošības lēmumiem, kas devis iespēju Latvijai kļūt par pilnvērtīgu Eiropas politiskās, ekonomiskās un vērtību telpas daļu, uzsvērusi premjere.
Siliņa norādīja, ka Latvijas iestāšanās ES ir bijis veiksmes stāsts. Kopš dalības ES Latvijas iekšzemes kopprodukts ir audzis vairāk nekā trīs reizes, savukārt Latvijas uzņēmējiem, studentiem, zinātniekiem un iedzīvotājiem ir pavērušās plašākas attīstības iespējas Eiropas kopējā telpā.
Valdības vadītāja uzsvēra, ka dalība ES Latvijas cilvēkiem dod konkrētus ieguvumus. “Erasmus+” programmas iespējas izmantojuši vairāki desmiti tūkstoši Latvijas jauniešu, iegūstot pieredzi un zināšanas citās Eiropas valstīs.
Savukārt ES fondu finansējums joprojām ir nozīmīgākais publisko investīciju avots Latvijā.
Pateicoties Eiropas Savienības fondu finansējumam, Latvija ir stiprinājusi savu enerģētisko neatkarību, digitālo infrastruktūru, transporta tīklus, kā arī veikusi ieguldījumus zinātnē un inovācijās.
Vienlaikus Ministru prezidente uzsvērusi, ka Eiropas ideja nekad nav bijusi tikai par ekonomiku. Eiropas pamatā ir kopīgas vērtības – demokrātija, brīvība, likuma vara un līdztiesība. Tie ir principi, kas Latvijai nesuši brīvību, labklājību un drošību un par kuriem joprojām cīnās Ukraina.
Runājot par ES drošības prioritātēm, Siliņa norādījusi, ka Eiropa mainās un kļūst spēcīgāka, stiprinot sadarbību drošības un militārās industrijas jomā. Latvija šo virzienu pilnībā atbalsta.
Ministru prezidente uzsvērusi, ka ieguldījumi aizsardzības industrijā ne tikai stiprina Latvijas neatkarību un drošību, bet arī atbalsta Latvijas ekonomiku. Viņas ieskatā ir svarīgi ieguldīt gudri, izmantojot Ukrainas pieredzi un stiprinot Eiropas spēju pašai aizsargāt savas intereses.
Siliņa norādījusi, ka pēdējo gadu ģeopolitiskie satricinājumi ir apliecinājuši ES spēju vienoties sarežģītos jautājumos un pildīt dotos solījumus. Tas stiprina ES starptautisko lomu kā stabilam un uzticamam partnerim.
Noslēgumā Siliņa uzsvērusi, ka Latvija nav tikai ES lēmumu vērotāja, bet aktīva Eiropas nākotnes veidotāja.