Foto: Paula Čurkste/LETA
Foto: Paula Čurkste/LETA
Ministru prezidente Evika Siliņa piedalās Lielajā talkā Grāpju pussalā.

Siliņa nosauc vienu no svarīgākajiem lēmumiem Latvijas vēsturē 0

Pievieno LA.LV
LETA
20:01, 7. maijs 2026
Viedokļi

Uzrunājot klātesošos Eiropas dienai veltītā pasākumā, Evika Siliņa uzsvēra, ka Latvijas pievienošanās Eiropas Savienība bijusi viens no svarīgākajiem un veiksmīgākajiem lēmumiem valsts vēsturē.

Kas to būtu domājis? 9 lietas, kas deviņdesmitajos bija ikdiena, bet tagad kļuvušas par turīgo privilēģiju
Kokteilis
Tikai šīm četrām zodiaka zīmēm ir spēks izturēt grūtus laikus; pārējie vienkārši raudās
“Krievijas bezpilota lidaparātu iebrukums Latvijā var novest pie negaidītām sekām!” lūk, ko ukraiņu mediji raksta par mums 118
Lasīt citas ziņas

Latvijas dalība ES ir viens no nozīmīgākajiem valsts attīstības un drošības lēmumiem, kas devis iespēju Latvijai kļūt par pilnvērtīgu Eiropas politiskās, ekonomiskās un vērtību telpas daļu, uzsvērusi premjere.

Siliņa norādīja, ka Latvijas iestāšanās ES ir bijis veiksmes stāsts. Kopš dalības ES Latvijas iekšzemes kopprodukts ir audzis vairāk nekā trīs reizes, savukārt Latvijas uzņēmējiem, studentiem, zinātniekiem un iedzīvotājiem ir pavērušās plašākas attīstības iespējas Eiropas kopējā telpā.

CITI ŠOBRĪD LASA
Pakaļdzīšanās un šaušana – kā trillerī. Kā robežsargi aizturēja kārtējo nelegāļu pārvadātāju?
Pasaules pārtikas cenas divu gadu augstākajā līmenī. Ko sola pasaules eksperti?
Kokteilis
Karjeras lēciens vai atlūgums uz galda? Zodiaka zīmes, kurām šomēnes darbā gaidāmi nemierīgi laiki
“Mums šodien šķiet pašsaprotami, ka esam daļa no eirozonas un ka mūsu nozīmīgākie tirdzniecības partneri ir Eiropas Savienības dalībvalstis. Taču varēja būt arī citādi. Tāpēc mums jānovērtē tas, kas mums ir un ko esam sasnieguši,” sacījusi Ministru prezidente, vienlaikus pateicoties tiem politiķiem un atbildīgajām amatpersonām, kas savulaik spēja redzēt šī lēmuma stratēģisko nozīmi.

Valdības vadītāja uzsvēra, ka dalība ES Latvijas cilvēkiem dod konkrētus ieguvumus. “Erasmus+” programmas iespējas izmantojuši vairāki desmiti tūkstoši Latvijas jauniešu, iegūstot pieredzi un zināšanas citās Eiropas valstīs.

Savukārt ES fondu finansējums joprojām ir nozīmīgākais publisko investīciju avots Latvijā.

Pateicoties Eiropas Savienības fondu finansējumam, Latvija ir stiprinājusi savu enerģētisko neatkarību, digitālo infrastruktūru, transporta tīklus, kā arī veikusi ieguldījumus zinātnē un inovācijās.

Šogad sagaidāmas vairāk nekā 1,4 miljardu eiro investīcijas no kohēzijas un Atveseļošanas fonda līdzekļiem. Tie nav tikai skaitļi, bet no šiem ieguldījumiem iegūst katrs Latvijas iedzīvotājs, norādījusi Siliņa.

Vienlaikus Ministru prezidente uzsvērusi, ka Eiropas ideja nekad nav bijusi tikai par ekonomiku. Eiropas pamatā ir kopīgas vērtības – demokrātija, brīvība, likuma vara un līdztiesība. Tie ir principi, kas Latvijai nesuši brīvību, labklājību un drošību un par kuriem joprojām cīnās Ukraina.

“Jau vairāk nekā četrus gadus Ukraina aizstāvas pret Krievijas pilna mēroga iebrukumu. Krievija uzbruka Ukrainai jau 2014. gadā – brīdī, kad Ukrainas tauta iestājās par savu izvēli būt daļai no Eiropas vērtību un principu savienības. Latvija turpinās atbalstīt Ukrainu,” paudusi Ministru prezidente.

Runājot par ES drošības prioritātēm, Siliņa norādījusi, ka Eiropa mainās un kļūst spēcīgāka, stiprinot sadarbību drošības un militārās industrijas jomā. Latvija šo virzienu pilnībā atbalsta.

“Kopš 2022. gada Latvija ir novirzījusi aptuveni vienu miljardu eiro Austrumu robežas stiprināšanai. Pozitīvi, ka arī Eiropas Komisija arvien skaidrāk atzīst Austrumu robežas stiprināšanas nozīmi kā kopīgu Eiropas drošības jautājumu,” sacījusi Siliņa.

Ministru prezidente uzsvērusi, ka ieguldījumi aizsardzības industrijā ne tikai stiprina Latvijas neatkarību un drošību, bet arī atbalsta Latvijas ekonomiku. Viņas ieskatā ir svarīgi ieguldīt gudri, izmantojot Ukrainas pieredzi un stiprinot Eiropas spēju pašai aizsargāt savas intereses.

Siliņa norādījusi, ka pēdējo gadu ģeopolitiskie satricinājumi ir apliecinājuši ES spēju vienoties sarežģītos jautājumos un pildīt dotos solījumus. Tas stiprina ES starptautisko lomu kā stabilam un uzticamam partnerim.

Noslēgumā Siliņa uzsvērusi, ka Latvija nav tikai ES lēmumu vērotāja, bet aktīva Eiropas nākotnes veidotāja.

“Mēs esam Eiropa. Mēs neesam vērotāji. Mēs esam šodienas pasaules veidotāji,” sacīja Ministru prezidente.
Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Iedzīvotāji ziņoja stundu agrāk, nekā bija NBS apraides brīdinājums: Siliņa neapmierināta ar sabiedrības informēšanu šodienas dronu incidentā
Premjere gandarīta par robežsardzes nodrošinājumu: valdība turpinās ieguldīt aprīkojumā un gaisa telpas aizsardzībā
Premjeres VIP tēriņi Amsterdamā: Valsts kancelejai ir atbilde, kāpēc bija jāizmanto vairākus tūkstošus vērtie pakalpojumi
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.