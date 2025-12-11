VIDEO. Černobiļas zilo suņu noslēpums ir atklāts 11

19:23, 11. decembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Oktobrī sociālos tīklus pāršalca neparastas fotogrāfijas un videomateriāli no Ukrainas Černobiļas aizlieguma zonas – tajos redzami suņi ar koši zilu spalvu.

Attēlus publiskoja organizācija “Dogs of Chernobyl”, kas darbojas ar nevalstisko fondu “Clean Futures Fund”. Tā norādīja, ka dzīvnieki tobrīd vēl nebija notverti, līdz ar to nebija zināms, kādēļ suņu spalva ieguvusi tik neparastu toni. Internets, kā jau ierasts, ātri radīja savas teorijas – no radiācijas ietekmes līdz mutācijām un “evolucionārai pielāgošanai”.

Lai mazinātu spekulācijas, ar skaidrojumu nāca klajā zinātnieks un “Dogs of Chernobyl” zinātniskais padomnieks, Dienvidkarolīnas Universitātes biologs Timotijs A. Muso. Organizācijas “Facebook” lapā viņš uzsvēra: ne radiācija, ne mutācijas nav saistītas ar zilo krāsu. “Nekas nevarētu būt tālāk no patiesības,” viņš norāda, atsaucoties uz sociālajos tīklos klejojošajiem pieņēmumiem.

Pēc Muso teiktā, visreālākā – lai arī mazliet nepatīkamā – versija ir saistīta ar ķīmiskām vielām no pārvietojamās tualetes. “Zilo suņu fenomens nav nekāda evolūcijas vai mutāciju izpausme, bet gan suņu sanitārās uzvedības trūkums,” teikts organizācijas paziņojumā. Muso skaidro, ka suņi, visticamāk, vārtījušies apgāztā biotualetē, kur izmantots zilas krāsas dezinfekcijas šķidrums.

“Suņi mēdz darīt šādas lietas – gluži kā kaķi, kas reizēm peras pa smilšu kasti,” norādīts ierakstā. Tāpēc zilais tonis nav zīme par radiācijas sekām, bet gan pavisam ikdienišķas, lai arī ne pārāk pievilcīgas, uzvedības rezultāts.

“Kā zina ikviens suņu saimnieks – lielākā daļa suņu ēd un vārtās gandrīz jebkur, tostarp fekālijās,” piebilst Muso.

