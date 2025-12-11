Ilustratīvs foto.
Ilustratīvs foto.
Foto: Ronalds Stikans/ SCANPIX/ LETA

Uztura speciālisti nosaukuši 5 vitamīnus, kurus nekādā gadījumā nedrīkst lietot vienlaicīgi 0

LA.LV
16:45, 11. decembris 2025
Veselam Uzturs

Uztura bagātinātāji un vitamīni var uzlabot pašsajūtu un veselību, taču svarīgi ir ne tikai to saturs, bet arī lietošanas laiks un savstarpējā saderība. Izrādās, ka dažas kombinācijas var traucēt to uzsūkšanos vai pat radīt nevēlamas blakusparādības, vēsta ārzemju mediji.

Kalcijs un dzelzs

“Tā nu mēs ēdām kā divi bomži,” Līga pastāsta par nepatīkamo pārsteigumu Āgenskalna tirgū
“Sviež ēdienu te pa galdu…” Magone vairs neklusē un atklāj, ko šova kameras viņas attiecībās ar Edgaru nenofilmēja
Eksperti ir nosaukuši 9 automašīnas, no kurām vajadzētu izvairīties pensionāriem
Lasīt citas ziņas

Abi šie minerāli ir ļoti svarīgi organismam, taču tiem ir līdzīgs uzsūkšanās ceļš zarnu traktā. Tā rezultātā, lietojot tos kopā, tie viens otram var traucēt. Lai dzelzs uzsūktos labāk, to ieteicams lietot no rīta, tukšā dūšā, uzdzerot ūdeni vai C vitamīnu saturošu sulu, piemēram, apelsīnu sulu. Kalciju savukārt ieteicams lietot citā dienas laikā, piemēram, pusdienās kopā ar ēdienu.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Veselam
Eksperti atklāj 5 uztura bagātinātājus, kuri šoruden glābs tavu imunitāti: nē, sarakstā nav D vitamīna
Veselam
Kas par daudz, tas par skādi! Kas notiek ar jūsu ķermeni, ja uzņemat pārāk daudz magnija
Veselam
Gribi labāku atmiņu? Izrādās, viss sākas nevis ar tableti, bet ar dažiem ikdienas ieradumiem
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.