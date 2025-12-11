Uztura speciālisti nosaukuši 5 vitamīnus, kurus nekādā gadījumā nedrīkst lietot vienlaicīgi 0
Uztura bagātinātāji un vitamīni var uzlabot pašsajūtu un veselību, taču svarīgi ir ne tikai to saturs, bet arī lietošanas laiks un savstarpējā saderība. Izrādās, ka dažas kombinācijas var traucēt to uzsūkšanos vai pat radīt nevēlamas blakusparādības, vēsta ārzemju mediji.
Kalcijs un dzelzs
Abi šie minerāli ir ļoti svarīgi organismam, taču tiem ir līdzīgs uzsūkšanās ceļš zarnu traktā. Tā rezultātā, lietojot tos kopā, tie viens otram var traucēt. Lai dzelzs uzsūktos labāk, to ieteicams lietot no rīta, tukšā dūšā, uzdzerot ūdeni vai C vitamīnu saturošu sulu, piemēram, apelsīnu sulu. Kalciju savukārt ieteicams lietot citā dienas laikā, piemēram, pusdienās kopā ar ēdienu.