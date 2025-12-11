Kardiologs atklāj, no kāda pārtikas produkta vajadzētu atteikties, lai saglabātu veselu sirdi 0
Eksperts ieteicis izdarīt sirdij veselīgu izvēli un atteikties no kāda populāra ēdiena.
Ēdiens, ko cilvēks izvēlas ēst pusdienās, var gan uzlabot, gan pasliktināt vispārējo sirds veselību. “Tas, ko jūs ēdat pusdienās, var ietekmēt jūsu enerģijas līmeni, koncentrēšanās spējas un sirds un asinsvadu veselību ilgtermiņā,” skaidro Jeila Medicīnas skolas kardiologs Harlans Krumholcs.
Viņš norādīja, ka sabalansētas, veselīgas pusdienas palīdz regulēt cukura līmeni asinīs, holesterīna līmeni un asinsspiedienu, kas visi ir būtiski veselīgas sirds uzturēšanai.
Viņš norādīja, ka izšķiroša nozīme ir ēdiena kvalitātei. “Izvēloties pusdienām uzturvielām bagātu pārtiku, var noteikt toni visai atlikušajai dienai un palīdzēt izvairīties no mazāk veselīgiem ēdieniem,” norādīja kardiologs.
Pēc Krumholca teiktā, vienīgais ēdiens, ko viņš, strādājot par kardiologu, nekad neēstu un neēd pusdienās, ir bekona siera burgers.
Saskaņā ar “YouGov” pētījumu siers un bekons ir divi populārākie hamburgeru papildinājumi.
“Šajos pārtikas produktos ir daudz piesātināto tauku, transtaukskābju, nātrija un pārstrādātu sastāvdaļu, kas palielina sirds slimību risku,” skaidro Krumholcs. Viņš piebilda, ka regulāra šādu pārtikas produktu lietošana var paaugstināt “sliktā” holesterīna līmeni, asinsspiedienu un veicināt iekaisumu, kas ir galvenie faktori sirds slimību attīstībai.
Pētījumos ir konstatēta saikne starp augstu piesātināto tauku un pārstrādātas gaļas patēriņu un sirds un asinsvadu slimību risku.
“Izvēlieties liesu olbaltumvielu sviestmaizi ar pilngraudu maizi un daudz dārzeņu,” iesaka Krumholcs.
Kardiologs norādīja, ka ērti un iepakoti pārtikas produkti var ietaupīt laiku, taču tajos bieži vien ir daudz nātrija, cukura un neveselīgu tauku, kas laika gaitā var palielināt sirds slimību risku.
“Tā vietā izvēlieties svaigus pilnvērtīgus pārtikas produktus, piemēram, augļus, dārzeņus, riekstus vai liesas olbaltumvielas, kas baro organismu un veicina sirds un asinsvadu veselību,” ieteica kardiologs.
Amerikas Sirds slimību asociācija sirds veselībai nekaitīgām pusdienām iesaka šādus ēdienus: tītara gaļu ar zemu nātrija saturu, vistas gaļu bez ādas, tunča vai laša konservus, nesālītas sēklas un riekstus, pilngraudu vai pilngraudu makaronus, augļus, piemēram, ogas, vīnogas vai šķēlēs sagrieztus ābolus vai bumbierus, dārzeņus, sieru ar zemu tauku saturu un jogurtu bez taukiem.
“Dzerot ūdeni pusdienu laikā, nevis saldinātus dzērienus, var uzturēt veselīgu asinsspiedienu un izvairīties no tukšu kaloriju uzņemšanas,” piebilda Krumholcs.
Raksts sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem