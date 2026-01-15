“Mana pasaule ir izpostīta.” Nošauto suņu saimnieks Modris pieņēmis sāpīgu lēmumu 0
Sociālajā tīklā “Instagram” trešdienas vakarā Modris Konovalovs jeb “Modra olas” publicēja vairākus emocionālus ierakstus, paziņojot saviem sekotājiem, ka nespēj tikt pāri 10.oktobra traģēdijai. Tas liek viņam pieņemt radikālu lēmumu.
Publicētajos “Instagram” stāstos, Modris atzina, ka “iekšēji ir miris” un ka nespēj vairs atrasties vietā, kas viņam bija tik tuva – laukos.
“Pēdējos mēnešus es izcietu tik daudz sāpju, kā nekad… Es uzlieku smaidu, saņemos un daru, bet patiesība iekšēji esmu miris… Es novēlu sev 2026. gadā sadziedēt savu sirdi un atrast mieru.
Es došu sev vēl vienu iespēju, bet, ja man nesanāks, padošos un meklēšu citu dzīves modeli. Katra kustība un vieta laukos atgādina man par maniem suņiem. Es zinu – no problēmām aizbēgt nevar, bet mainīt vidi var. Un vides maiņa bieži palīdz. Es mīlu dzīvi laukos, mīlu dzīvniekus, bet nekad šis nebūs vairs tā, kā bija.
Es nezinu, kā būs tālāk… Bet es ticu, ka viss būs labi. Ja ne tagad, tad pēc laika. Es vēlos atrast un atgūt sevi… Kā to izdarīt? Es vēl nesaprotu un nezinu,” rakstīja Modris.
Viņš turpināja sakot, ka nedomāja, ka piedzīvos tādu sabrukumu. Viņš ir tādā stāvoklī, ka neatbild nevienam uz telefona zvaniem. Pat saviem tuvākajiem cilvēkiem – mammai un vecmāmiņai.
“Esmu tik tukšs kā nekad. Man pašam jau riebjas mans stāvoklis. Reizēm mani pārņem bailes un izmisums. Visu laiku cenšos sevi noturēt virs ūdens. Ģimenei un draugiem saku – man viss ir labi! Cenšos radīt saturu, lai visiem liktos, ka man viss ir labi. Ka esmu stiprs. Bet ir tik grūti,” neslēpjot patiesību, sacīja Modris.
Sagrautais satura veidotājs arī neslēpa no saviem sekotājiem, ka izjūt lielu vēlmi pārdot savu lauku īpašumu.
“Brīžiem es aizdomājos, kad vēlos vienkārši visu pārdot un doties izzināt pasauli. Es gribu būt brīvs, bez atbildības un robežām. Mums ir tikai viena dzīve.
Es nezinu, vai tas sadziedēs manu sirdi, bet iekšējā balss saka: “Dari!” Tāpēc pēdējās dienas es laužu sevi, cenšos saprast kā darīt. Jo nav pareizi vai nepareizi… Ir tā, kā tu jūti. Lai man būtu tas, kas man ir tagad, es izgāju cauri tādai ellei pēdējos gados… Jūs pat nevarat iedomāties… Bet es centos tikt galā ar visu pats,” pauda Modris, kurš atzina, ka vienmēr ir domājis citādi – ne tā kā pārējie. Tieši tas esot iemesls, kāpēc vienmēr pa dzīvi viņš bijis viens.
Tas arī bija iemesls, kāpēc savulaik viņš izveidoja “savu pasauli” – dzīvi laukos.
“Tāpēc izveidoju savu pasauli ar dabu un dzīvniekiem jo tur es jūtos es pats. Bet mana pasaule ir izpostīta… Un es nespēju saņemties dzīvot tālāk šajā modelī. Es neticu vairs, ka būs labi šajā dzīves modelī. Es šobrīd esmu ļoti apjucis.” pauda influenceris.
Pēc kāda laika viņš paziņoja: “Pāris stundu laikā man izdevās atrast izeju no manas dzīves situācijas. Tas ir prātam neaptverami! Es aicinu jūs visus būt kopā ar mani šajā transformācijā, un es ceru iedvesmot daudzus mainīt savu dzīvi mirkļos, kad tas šķiet neiespējami. Visu var, ja mēs to gribam. (..) Jo runājot skaļi, mēs varam atrast izeju!”
Viņš vēl nezina, kur tieši dosies, bet Modris atklāja, ka jau meklē jaunu miera ostu turpmākajam laikam.