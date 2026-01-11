Foto: LETA

Ļoti skumjas ziņas no Kuldīgas puses – pašnāvību izdarījusi nepilngadīga meitene 0

LA.LV
18:03, 11. janvāris 2026
Laikraksta “Kurzemnieks” 9. janvāra izdevumā lasāma traģiska vēsts – Kuldīgā kāda 8. klases skolniece izdarījusi pašnāvību.

Laikrakstā lasāms, ka no dzīves traģiski šķīrusies skolniece. Zināms, ka skolniece mācījusies Viļa Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas 8. klasē. Izglītības iestādes direktore Agnese Kārkliņa “Kurzemniekam” apstiprināja notikušā faktu, tomēr plašākus komentārus nesniedza.

“Jā, traģēdija ir notikusi, bet es atļaušos neko neteikt, kamēr man pašai nav skaidrība un oficiālas informācijas.”

Uzrunātā 8.klases skolotāja Aiga Lagzdiņa apstiprināja, ka mūžībā devusies viņas audzināmās klases skolniece.

Valsts policija sākusi kriminālprocesu un pašreizējā informācija liecina, ka pret meiteni nav veikts noziedzīgs nodarījums. Viņas ķermeņi bez dzīvības pazīmēm Valsts policija atrada 6. janvārī ap 6:15 rītā.

Pirms kāda laika vēstījām, ka RAKUS svētku laikā saskārās ar ļoti daudziem pašnāvību mēģinājumiem.

Kā LTV Ziņu dienestam atklāja RAKUS Neatliekamās medicīnas klīnikas vadītājs Aleksejs Višņakovs – svētku laikā cilvēki ar nestabilu nervu sistēmu iekrīt smagā depresijā.

Kopumā gan decembris, gan arī janvāris nācis ar daudzām skumjām ziņām – mūžībā devušies arī sabiedrībā zināmi cilvēki.

