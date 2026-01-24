Diemžēl, bet 2026.gada janvāris liek mums aizdomāties, cik trausla var būt drošības sajūta savās mājās. Vispirms Bauskas ielā notikušais gāzes sprādziens, kam sekoja prātam neaptverama traģēdija Krustkalnu ciemā, kas uz visiem laikiem salauza kādas ģimenes dzīvi… Uguns paņēma divu bērnu dzīvības, bet mamma un mazākā māsiņa turpina par sevi cīnīties. Skaidrība par ugunsgrēka cēloņiem joprojām nav.
Šīs traģēdijas nozīmē salauztas ģimenes, mūžīgas zaudējuma sāpes, klusumu tur, kur vēl nesen skanēja bērnu balsis. Katrs šāds notikums liek uzdot vienus un tos pašus jautājumus – vai no traģēdijas bija iespējams izvairīties, vai signāls par briesmām būtu varējis atskanēt ātrāk, vai tāds signāls maz vispār bija?
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) atgādina – dūmu detektori nav aksesuārs, bet dzīvību glābjoša ierīce, kas var sniegt cilvēkam izšķiroši svarīgas sekundes, lai izkļūtu no sadūmojušas telpas.
Taču realitāte ir skarba – veicot analīzi par dzīvesvietām, kuras skāris uguns, VUGD secinājis, ka daudzos mājokļos nav dūmu detektori.
“Ja analizējam tos mājokļus, kuros izceļas ugunsgrēki, joprojām nākas secināt, ka vairumā gadījumu dūmu detektors mājoklī nebija uzstādīts.
Analizējot VUGD datus par ugunsgrēkiem, jāsecina, ka mājokļos, kuros dūmu detektors bija uzstādīts, degšanas platības ir mazākas nekā, ja dūmu detektors mājoklī nav bijis uzstādīts. Ugunsdzēsēju glābēju pieredze rāda, ka dūmu detektori glābj dzīvības, uzsver Viktorija Gribuste, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Prevencijas pārvaldes Sabiedrības izglītošanas un informēšanas nodaļas priekšniece.
To, ar cik smagu sirdi sabiedrība līdzi pārdzīvo cilvēkiem, kurus skāruši traģiskie notikumi, var just sociālajos tīklos. Daudzi dalās savās pārdomās, kāds izsaka satraukumu par to, vai viņa dūmu detektors strādā, bet vēl kāds cits pēc Krustkalnu ciemā notikušā ugunsgrēka savās mājās salicis detektorus visās istabās.
VUGD pārstāve skaidro, kas iedzīvotājiem jāņem vērā saistībā ar dūmu detektoriem: “Autonomiem detektoriem ir iebūvēts spalgs skaņas signāls, kas skaļi signalizē par iespējamo apdraudējumu. Tā ļauj cilvēkiem ātri reaģēt, pat ja viņi neatrodas ierīces tuvumā. Uzstādītā detektora tehniskā apkope ir vienkārša un nepieciešama vien savlaicīga barošanas elementa – baterijas nomaiņa, detektoru darbības pārbaude un putekļu noslaucīšana lietošanas instrukcijā norādītajā kārtībā. Šos darbus sekmīgi var paveikt jebkurš. Detektora korpusā ir baterijas jaudas automātiskā kontrole, kura laicīgi brīdinās ar skaņas signālu par baterijas nomaiņas nepieciešamību.
Laiku pa laikam detektors ir jāpārbauda, nospiežot un paturot testa pogu. Ja detektors noskan ar skaļu signālu, tas ir darbspējīgs.
Ņemot vērā pēdējā laikā notikušās ugunsnelaimes un faktu, ka daudzās nelaimes vietās nebija uzstādīti dūmu detektori, VUGD aicina iedzīvotājus nekavēties ar to uzstādīšanu.
“Ugunsgrēka autonomā detektora uzstādīšana ir ļoti vienkārša. To var paveikt jebkurš, kas prot sienā vai griestos izurbt pāris nelielus caurumus, piestiprināt tiem ar ierīces komplektā ietilpstošo dībeļu un skrūvju palīdzību detektora korpusu.
Ja nevar detektoru uzstādīt griestos, tad to drīkst izvietot sienas augšdaļā tuvu griestiem, bet nedrīkst detektorus izvietot tieši griestu un sienas dobumā.
VUGD aicina iedzīvotājus ikdienā rīkoties apdomīgi un izvērtēt savas rīcības iespējamās sekas – neatstāt ēdienu gatavojamies uz plīts un iedegtas sveces bez uzraudzības, nepārkurināt apkures krāsnis, neizmantot bojātas eletroierīces utt. VUGD pieredze rāda, ka biežākais ugunsgrēku izcelšanās iemesls ir pašu cilvēku neuzmanība un nepareiza rīcība, uzsvēra VUGD pārstāve.