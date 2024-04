Foto: SHUTTERSTOCK

Aiva Kalve, Praktiskais Latvietis

Bieži vien tīrīšanas procesā grūtākais uzdevums ir izprast, ar ko sākt un kā to paveikt visefektīvāk. Var ticēt vai ne, bet gandrīz visi mājas darbi, kur netīrumus likvidē ar ūdeni, jāveic dilstošā mēnesī. Nu ko, gumijas cimdus rokās, masku uz sejas – un visu pēc kārtas!

Revīzija

Kārtējā panna nopirkta akcijā, neskaitāmas sadāvinātas krūzītes, aizsāktas miltu pakas… Pirmais solis pretī kārtībai – katrai lietai paredzēta sava vieta un uzglabāšanas ilgums. Visloģiskāk sākt kārtošanu ar to, ka visiem virtuves piederumiem jāatrodas tiem paredzētajās vietās. Pārbaudiet trauku skapīšus, galda piederumu un sīklietu atvilktnes. Atšķirojiet priekšmetus, kuriem virtuvē nebūtu jāatrodas, un ievietojiet tos atsevišķā kastē. Īpašu uzmanību pievērsiet skapīšiem un atvilk­tnēm, kurās glabājas saimniecības preces un pārtikas produkti: pārliecinieties par derīguma termiņiem. Visas iekšējās virsmas izslaukiet ar mitru lupatiņu. Atbrīvojieties no produktiem, kuriem beidzies derīguma termiņš. Ja ledusskapī ir uzglabāšanas trauki, arī tie laiku pa laikam jāizmazgā. Protams, ledusskapis jāizslauka ar mitru lupatiņu, sākot no augšējiem plauktiem – pakāpeniski pārbīdot produktus.

Ūdeni nevajag žēlot

Priekšmetus, kurus nav iespējams tik viegli nomazgāt, piemēram, mikroviļņu krāsns paliktni, cepeškrāsns režģi, kēksu formas vai pannas, vieglāk nomazgāt, ja pirms tam tos izmērcēs. Piepildiet izlietni ar siltu ziepjūdeni un iemērciet tajā mazgājamās lietas. Turpat var ielikt arī tvaiku nosūcēja režģi.

Kamēr viss mirkst, jāsāk mazgāt augstākās virsmas. Mitrā uzkopšana – ar sūklīti un siltu ziepjūdeni apstrādā skapīšu augšpusi, sānus un stūrus, neaizmirstot arī par ledusskapja augšdaļu. Kad tas izdarīts, notīra arī griestu lampas un gaismekļu slēdžus.

Atbrīvoties no katlakmens, putekļu un netīrumu nogulsnēm ir vienkārši, ja uz sausas virsmas izsmidzina ūdeņraža pārskābi, atstāj uz pāris stundām, tad nomazgā ar ziepjūdeni un ļauj nožūt.

Neglītajiem traipiem, ko uz flīzēm atstāj ziepju, šampūna putas, uz nakti plānā kārtā uzklāj putriņu no ūdeņraža pārskābes un miltiem. Nākamajā dienā to noskalo – flīzes laistīsies kā jaunas. Ziepju un kaļķu nogulsnes no flīzēm iespējams likvidēt ar atkaļķotāju. To uzsmidzina uz tīrāmās virsmas, ļauj kādu brīdi iedarboties, tad noskalo ar ūdeni.

Vieglāk tikt galā ar ļoti netīrajām skapīšu virsmām, kur salīp putekļi, ja ir gāzes plīts, ja pēc to notīrīšanas uzklāj avīzes. No apakšas neredzēs, bet nākamajā tīrīšanas reizē – hop! – avīzes, kas savākušas putekļus, noņem, un atliks vien ar mitru lupatu pārbraukt pāri virsmām, nebūs tik traki jāberž.

Uz darba virsmām, sienas flīzēm, plīts un cepeškrāsns izsmidzina universālo tīrīšanas līdzekli. Ja traipi ir piekaltuši, tos var ērti notīrīt, virsmu samitrinot un uzberot dzeramo sodu. Pievērsiet uzmanību arī rokturiem un malām. Notīriet arī apakšējo skapīšu durvis un atvilktnes.

Kad universālais līdzeklis iedarbojies, ar sūklīti noslauka virsmas. Nesatraucieties, ja putekļi un drupačas birst uz grīdas, jo tā tiks uzkopta pēdējā.

Mazgāt un berzt

Iepriekš izlietnē iemērktos priekšmetus var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā vai ņemt suku un – žvīkst, žvāks! – ar abrazīvu līdzekli (sodu, kādu pastu) mazgāt ar rokām. Pēc darbiņa izlietni izskalo ar karstu ūdeni un ar lupatiņu rūpīgi noslauka krānu.

Laiku pa laikam jāatceras ar siltu ziepjūdeni mazgāt atkritumu tvertnes iekšpusi.

Intensīvi darbojoties, jāatceras, ka arī ūdensvadi un kanalizācijas caurules aizaug. Rūpnieciski ražotie līdzekļi pamatā izgatavoti uz skābes vai nātrija sārma bāzes. Tie var būt šķidrumi, geli vai granulas. Tas, kuru tieši lietot, atkarīgs no materiāla, no kura izgatavota kanalizācijas sistēma, un konkrētā līdzekļa ražotāja ieteikumiem. Bet no tautas līdzekļiem, ja aizsērējumu veido sacietējuši tauki, noderēs gan soda, gan galda etiķis. Izlietnes notekā ieber 3–5 ēdamkarotes sodas un ielej glāzi verdoša ūdens. Pēc 10–15 minūtēm izskalo ar karstu ūdeni. Verdošo ūdeni var aizstāt ar tādu pašu daudzumu etiķa. Sāksies strauja reakcija, kuras rezultātā nogulumi izšķīdīs un atslāņosies no caurules sieniņām.

Pēdējais solis – tīri logi un grīdas

Drīz jau viss spīdēs un laistīsies. Vēl tikai jānotīra virtuves logi no iekšpuses un ārpuses. Vispirms nomazgā logu rāmjus un palodzi. Protams, gribējās jau agrāk, un daudzi logus nomazgāja pirms Lieldienām, bet ideāla logu mazgāšanai ir temperatūra, kad ārā ir 14 °C un mazliet apmācies laiks. Ja logu mazgāšanai izmanto kādu izsmidzināmo līdzekli, jāizvēlas tāds, kura sastāvā ir spirts, jo tas labāk šķīdina eļļainus un taukainus plankumus, kuru virtuvē (pat uz logu stikliem) netrūkst. Spodrināšanai izmanto papīra dvieli vai saburzītu avīzi, kas neatstās pūkas, kādas var palikt no lupatiņām.

Pēdējais štrihs – ar slotu izslauka grīdu un virsmas zem skapīšiem. Mitro uzkopšanu sāk ar virtuves vistālāko stūri, virzoties uz izeju.

Nu ko – rokas saliekam sānos un sakām skaļu uhh! Ir nopelnīta kafija!

Kā nosargāt kārtību

Grupē līdzīgo. Sašķirojot virtuves piederumus un pārtiku pēc līdzības principa, dzīve var kļūt vieglāka. Mantas atvilktnēs un skapīšos kārto pēc funkcijas. Ja katrai lietai būs sava vieta, vienmēr būs viegli atrast vajadzīgo.

Mantas uzglabā kastēs. Kastes ir maciņam draudzīgs risinājums, kas palīdz uzturēt kārtību skapīšos. Kastēs var ērti salikt gan sīkumus, gan pārtiku.

Lieto atvilktņu organizatorus. Atvilktņu sadalītāji un organizatori ir ļoti parocīgi, lai maksimāli lietderīgi izmantotu pieejamo vietu. Interjera dizainere iesaka virtuves dēlīšus un vākus uzglabāt vertikāli – tā tie aizņem mazāk vietas un ir vieglāk izņemami. Ēdampiederumu organizatori ne vien nodrošina labāku kārtību, bet arī pasargā atvilk­tnes iekšpusi no skrāpējumiem.

Vietu plauktos izmanto liet­derīgi ar papildu ielik­tņiem. Ar plauktu ieliktņiem viss ir labāk pārskatāms un ērtāk pieejams, tie rada papildu vietu traukiem, garšvielu burciņām vai citām lietām.

Pārtiku uzglabā caurspīdīgos traukos. Nevienam nepatīk, kad atvilktnē vai plauktā izbirst pārtikas produkti. No tā var izvairīties, sauso pārtiku glabājot caurspīdīgos traukos ar vāku.

PADOMI

Trauku lupatiņas un sūklīši ir mikrobu perēkļi. Lai mazinātu mikrobu daudzumu un labāk notīrītu virsmu, sūklīti var samitrināt ar ūdeņraža pārskābi vai arī dažus pilienus pievienot trauku mazgāšanas līdzeklim. Bet vislabāk sūklīšus un lupatiņas regulāri mainīt.

Ja neizdodas piedegušu cepeškrāsni, katliņu, pannas dibenu attīrīt ar parasto līdzekli, der izmēģināt dzeramās sodas un ūdeņraža pārskābes kombināciju. Ar tādu pastu ieberž netīro vietu, atstāj uz dažām minūtēm, tad noskalo ar siltu ūdeni. Soda kalpo kā abrazīvs līdzeklis, savukārt ūdeņraža pārskābe sašķeļ piedeguma daļiņas. Šādi teicami varēs notīrīt arī taukainas tvaiku nosūcēja restītes.