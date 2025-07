Publicitātes foto

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) reģionālās pārstāvniecības kļūst par stratēģiskiem centriem uzņēmējdarbības, investīciju un inovāciju attīstībai reģionos. To nozīmi un šī gada laikā paveikto vakar, 3. jūlijā, pārrunāja Ekonomikas ministrijas pārstāvji, LIAA vadība un reģionālie koordinatori kopīgā sanāksmē LIAA pārstāvniecībā Jelgavā, vienojoties arī par turpmākajiem prioritārajiem darbības virzieniem.

“Reģionālo pārstāvju aktīvs darbs ir būtisks priekšnoteikumus LIAA reformas visaptverošai īstenošanai. Uzņēmējdarbības attīstība reģionos ir pamats ilgtspējīgai ekonomikai. Mūsu mērķis ir nodrošināt, lai katrs uzņēmums Latvijā – neatkarīgi no atrašanās vietas – saņemtu atbalstu, kas palīdz augt, eksportēt un piesaistīt investīcijas,” uzsvēra ekonomikas ministrs Viktors Valainis.

Reģionālie pārstāvji veic proaktīvu darbu gan ar esošajiem uzņēmumiem, gan potenciālajiem investoriem, kā arī īsteno aktivitātes, kas veicina uzņēmējdarbības, inovāciju, eksporta un investīciju vidi, sadarbojoties ar reģionālajiem un nozaru partneriem.

“LIAA reģionālo pārstāvniecību loma šajā gadā būtiski pieaugusi. Kopš marta esam aizvadījuši jau vairāk nekā 320 tikšanās ar ārvalstu un vietējā kapitāla uzņēmumiem ar mērķi savlaicīgi identificēt iespējamos investīciju projektus, apzināt uzņēmumu vajadzības un piedāvāt tiem atbilstošus atbalsta risinājumus. Vēlamies būt klātesoši uzņēmumiem un strādāt ciešā sadarbībā ar pašvaldībām un veicināt reģionos mērķtiecīgu un ilgtspējīgu investīciju piesaisti,” norāda LIAA direktore Ieva Jāgere.

No marta aizvadītas jau kopumā 321 tikšanās ar ārvalstu un vietējā kapitāla uzņēmumiem ar vismaz 1 miljona eiro apgrozījumu un eksporta potenciālu, no tām 243 tikšanās norisinājušās Latvijas novados un 49 – Rīgā, kas ļāvušas identificēt komersantu vajadzības, attīstības ieceres un iespējamos sadarbības virzienus ar valsts atbalsta instrumentiem. Būtiski uzlabota arī investoru pēcapkalpošana reģionos – aizvadītas jau 43 tikšanās. Tāpat uzsākts aktīvs darbs ar pašvaldībām, no gada sākuma aizvadītas tikšanās ar kopumā 42 pašvaldību pārstāvjiem, lai pārrunātu iesaisti pašvaldību attīstības plānos un investīciju piesaistes procesos kā stratēģiskiem partneriem.

Jau vēstīts, ka aprīļa beigās LIAA pārstāvniecības telpās Jelgavā tika atklāta pirmā pastāvīgā Ekonomikas ministrijas reģionālā pārstāvniecība, nostiprinot valsts klātbūtni reģionos un veidojot ciešāku dialogu ar uzņēmējiem. Zemgalē tā kļūs par platformu ciešākai sadarbībai ar reģiona uzņēmumiem un investoriem.

Tikšanās laikā tika pārrunāta arī gatavošanās vienai no vērienīgākajām eksporta veicināšanas un investīciju piesaistes aktivitātēm Vācijā no 24. līdz 26. septembrim, kurā kopā ar Ministru prezidenti Eviku Siliņu un ekonomikas ministru Viktoru Valaini aicināti piedalīties arī Latvijas uzņēmēji. Komersantu dalība valsts vizītē ļaus ne tikai iepazīt Vācijas tirgu, bet arī attīstīt sadarbību ar Hamburgas un Rostokas uzņēmējiem un investoriem – vienu no Vācijas spēcīgākajiem reģioniem IKT, aizsardzības, biotehnoloģiju un viedās enerģētikas jomās. Uzņēmēju pieteikšanās dalībai valsts vizītē vēl līdz 16. jūlijam valsts platformā biznesa attīstībai business.gov.lv.

Dalību augstu valsts amatpersonu vizītēs ārvalstīs LIAA rīko Eiropas Savienības līdzfinansētās Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) inovatīvās uzņēmējdarbības attīstības programmas ietvaros ar Eiropas Reģionāla attīstības fonda un valsts finansējuma atbalstu.

