Visi ārsti vienlaikus iepleta acis: pasaulē nācis viens no lielākajiem mazuļiem pēdējo gadu laikā
Bērniņa ienākšana ģimenē parasti ir skaists un ļoti gaidīts brīdis, taču katrs stāsts ir atšķirīgs un ne vienmēr viss rit pēc plāna. 30 gadus vecā Šelbija Mārtina (Shelby Martin) no Tenesī štata pasaulē laidusi vienu no lielākajiem bērniņiem pēdējo gadu laikā – viņas dēls Kasians dzimšanas brīdī svēris 13 mārciņas jeb 5,9 kilogramus, ziņo Daily Mail.
Intervijā žurnālam “People” jaunā māmiņa stāstīja, ka sapņojusi par dabiskām dzemdībām un viņai bijis ļoti svarīgi uzreiz pēc bērna piedzimšanas nodibināt ādas kontaktu ar mazuli.
Tomēr dēla milzīgā izmēra dēļ ārsti viņai ieteica izvēlēties ķeizargriezienu. “Pastāvēja reāls risks, ka dzemdību laikā viņš varētu iestrēgt,” viņa skaidroja.
“Es zināju, ka drošākā izvēle ir ķeizargrieziens, un, par laimi, man bija lieliska ginekoloģe–dzemdību speciāliste un aprūpes komanda, kurai pilnībā uzticējos,” viņa stāstīja.
Jau grūtniecības laikā ārsti viņu brīdināja, ka mazulis būs liels.
“Mēs nojautām, ka viņš būs liels, bet nekad nebūtu domājusi, ka viņš svērs gandrīz 13 mārciņas,” māmiņa, kurai šīs bija ceturtās dzemdības, dalījās emocijās. “Tagad, skatoties uz grūtniecības bildēm, laikam to vajadzēja saprast,” viņa piebilda.
Pēc Šelbija teiktā, viņas dēla Kasiana izmērs šokējis visus, kas atradās operāciju zālē. “Tiklīdz viņu izcēla, visi operāciju zāle vienlaikus iepleta acis,” viņa sacīja.
Glikozes problēmu dēļ Kasians 10 dienas pavadīja jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļā.
Lai gan Kasiana svars ir patiesi iespaidīgs, tas nav lielākais reģistrētais jaundzimušais. 2023. gadā pāris Kanādā pasaulē sagaidīja dēlu vārdā Sonijs, kurš piedzimstot svēra 14 mārciņas un 8 unces (aptuveni 6,6 kg).