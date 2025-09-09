Grūtniece stundu gaida rindā, lai nodotu analīzes… “E.Gulbja laboratorija” skaidro analīžu nodošanas kārtību 0
Sociālajos tīklos kāda sieviete dalījusies ar pieredzi, dodoties veikt analīzes “E.Gulbja laboratorijā” – viņa ir bērniņa gaidībās, bet rindā nācies gaidīt stundu. “Kāpēc visās “E.Gulbja laboratorijās” nav pogas – grūtniecēm un bērniem,” viņa vaicāja.
Lai noskaidrotu, kāpēc visās filiālēs grūtniecēm nav iespēja nodot analīzes ārpus rindas, vērsāmies pie “E.Gulbja laboratorijas” pārstāvjiem.
“Prioritārā rinda grūtniecēm un bērniem ir pieejama tajos pieņemšanas punktos, kur strādā vairāki darbinieki un ir iespējams nodrošināt paralēlu pacientu pieņemšanu. Tas ļauj vienlaikus apkalpot gan prioritāros pacientus, gan pārējos klientus, nesamazinot pakalpojuma kvalitāti un nepieļaujot pārlieku garas gaidīšanas rindas.
Savukārt tajās filiālēs, kur vienlaicīgi strādā tikai viens darbinieks, šādas sistēmas ieviešana nav iespējama – pretējā gadījumā pacientiem parastajā rindā gaidīšanas laiks būtiski pagarinātos, jo vispirms būtu jāapkalpo visi prioritārie pacienti,” skaidro “E.Gulbja laboratorijas” pārstāvji.
Vai ir plānotas kādas izmaiņas? “E.Gulbja laboratorija” uzsver, ka regulāri izvērtē pieņemšanas punktu noslodzi un, palielinoties darbinieku skaitam konkrētā filiālē, tiek skatīta iespēja ieviest arī prioritārās rindas pogu grūtniecēm un bērniem.
“Šobrīd nepārtraukti izvērtējam pieņemšanas punktu noslodzi un klientu plūsmu. Gadījumos, kad konkrētā vietā tiek palielināts darbinieku skaits, tiek skatīta iespēja ieviest arī prioritārās rindas sistēmu grūtniecēm un bērniem.
Pieņemšanas punktos, kur strādā viens darbinieks, parasti ir arī mazāka pacientu plūsma, tāpēc šobrīd papildus rindas iespējas tur nav plānotas. Vienlaikus aicinām pacientus izmantot filiāles, kurās pieejamas prioritārās rindas – visu filiāļu saraksts pieejams mūsu mājaslapā.
Mūsu mērķis ir nodrošināt, lai visi pacienti saņemtu pakalpojumu iespējami ērtā un drošā veidā, un mēs turpinām pilnveidot procesu, ņemot vērā pacientu vajadzības un atsauksmes.”