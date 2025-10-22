“Tā ir cīņa par cilvēku prātiem…” Eksperts komentē televīzijas kanālu kārtību 12

Likumprojekts par televīzijas kanālu secības noteikšanu paredz priekšroku saturam valsts valodā. Par šo TV24 raidījumā “Dienas personība” komentāru sniedz Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) priekšsēdētājs Ivars Āboliņš.

Šis likumprojekts, pēc Āboliņa domām, ir ļoti nepieciešams gan Latvijai, gan sabiedrībai kopumā.

Viņš skaidro, ka operatoriem pirmie ir jāpiedāvā sabiedriskie mediji un bezmaksas kanāli, tad četras citas programmas, un pēc tam operatori var rīkoties, kā vēlas. Taču šobrīd situācija ir absurda – TV24 ir 127. vietā, bet pašā augšgalā ir programmas krievu valodā.

“Tas ir absolūti nepieņemami,” uzsvēra Āboliņš.

Viņš norādīja, ka Latvija iegulda lielus resursus Mediju atbalsta fondā, lai stiprinātu vietējos medijus un televīzijas.

“Tā ir cīņa par cilvēku prātiem, un saturam latviešu valodā ir jābūt pieejamam un redzamam,” skaidroja NEPLP vadītājs.

Plānots, ka visas latviešu programmas būs vienkopus. Tas ļaus gan latviešiem vieglāk atrast saturu valsts valodā, gan arī tiem, kas ikdienā runā citā valodā, bet uzturas Latvijā atgādinās, kādā valstī viņi šobrīd dzīvo.

Āboliņš uzsvēra, ka līdzšinējā situācija, kurā Latvijas programmas televīzijas piedāvājumā tiek novietotas ļoti zemu, ir netaisnīga un nepieņemama: “Latviešu valodai un latviešu programmām ir jāatdod tām pienākošā vieta Latvijas informatīvajā telpā. Latviešu programmas un valoda nevar būt minoritāte paši savā valstī.”

Viņš pauda cerību, ka Saeimas deputāti atbalstīs šo priekšlikumu: “Es ļoti ceru, ka visu frakciju deputāti atbalstīs šo lēmumu, jo šis ir jautājums par latviešu valodu, latviešu programmām un latviešu cilvēkiem. Ja deputāti atbalstīs, es domāju, ka viss notiks jau šogad.”

