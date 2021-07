“Bill.me” pārdošanas vadītājs Valērijs Sičovs: “Nevajag sevi noniecināt. Ārzemēs rēķinu aprite varētu būt pat mazāk attīstīta nekā Latvijā.” Foto: Timurs Subhankulovs

Cik gan reizes neesmu domājis – cik lieliski būtu, ja visi mēneša rēķini pienāktu un būtu apmaksājami vienā platformā, nevis desmit dažādās. “Bill.me” ir šāda iespēja.

Elektrība, gāze, mobilie operatori, nomaksas ierīces dažādos internetveikalos, ūdens, siltums, atkritumi, interešu pulciņi, bērnudārzs utt.

Daudziem katru mēnesi nākas veltīt gana ilgu laiku, lai apmaksātu visu šo rēķinu gūzmu, jo ne visu iespējams automatizēt.

Lai procesu atvieglotu, latviešu uzņēmums “Bill.me” jau vairākus gadus Latvijā un vairākās citās Eiropas valstīs piedāvā rēķinus saņemt, apmaksāt un analizēt datus vienotā platformā.

Kopumā “Bill.me” saucams par rēķinu piegādes kanālu. Kamēr dažādi lielie uzņēmumi ir izveidojuši savas personīgās e-vides, mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) dažādu iemeslu dēļ par to nav padomājuši un turpina sūtīt rēķinus pa e-pastu vai pat pastu.

Šajā brīdī pieslēdzas “Bill.me”, nodrošinot saņemšanu, apmaksu, skaitītāju rādījumu nodošanu un komunikāciju, piemēram, informējot klientus par tarifu maiņām, izmaiņām pakalpojumos, dažādām avārijām un remontiem.

Visu rēķinu apmaksas procesu iespējams padarīt arī automātisku, klientam vien saņemot paziņojumu, ka rēķinu apmaksa ir veikta. “Bill.me” platformā puse apmaksu jau ir automātiskie maksājumi.

Uzņēmuma ideālā vīzija paredz, ka klientam nekas pašam nav jādara, vien jāsaņem paziņojums par apmaksātu rēķinu.

Uzņēmuma pārdošanas vadītājs Valērijs Sičovs stāsta, ka “Bill.me” kā galveno rēķinu piegādes kanālu pārsvarā izvēlas MVU, kuriem bieži vien trūkst līdzekļu pašu platformas izveidei.

Tāpat var ietaupīt arī uz pasta pakalpojumiem, kuri katru gadu paliek arvien dārgāki. “Bill.me” pelna no klientiem, rēķinam pieliekot komisijas maksu. Taču no tā var izvairīties, ja klients apmaksai izmanto savu internetbanku, nevis uzņēmuma platformu.

Nē – skaitītāju rādījumiem uz lapiņām!

“Bill.me” pirmie klienti bija apsaimniekošanas uzņēmumi. Piemēram, viens no pirmajiem klientiem bija “Premium Property Management”. Tobrīd “Bill.me” risinājumu vēl tikai testējuši, meklējuši kļūdas, taču izaugsme bijusi strauja.

Drīz vien klientu lokam pievienojās arī “Serviss Jums” namu apsaimniekotājs, kas apsaimnieko visu “Jauno Teiku”. Šobrīd visa “Jaunā Teika” 100% apmērā saņem rēķinus “Bill.me” platformā.

“Ļoti svarīgs brīdis bija sadarbība ar ūdens saimniecības nozari Latvijā. Redzējām, ka šai nozarei ir nepieciešama digitalizācija. Bieži vien skaitītāju rādījumi bija jānodod uz lapiņām.

Ja runājam par reģioniem, uzņēmumi izmantoja pat piecus sešus dažādus rādījumu nodošanas veidus – klātienē, pa e-pastu, uz lapiņas, zvanot utt.

Trakākais, ko esam redzējuši, – bilžu sūtīšana uz “WhatsApp”,” stāsta Sičovs.

Šobrīd uzņēmums strādā ar vairumu no Latvijas ūdens saimniecības asociācijas biedriem – Valmierā, Dobelē, Saldū, Jelgavā u. c. Tāpat ir sadarbība ar pašvaldību kapitālsabiedrību apsaimniekotājiem, piemēram, “Valmieras namsaimnieku”, Saldus namu pārvaldi, “Alūksnes namiem” u. c.

Sičovs ir priecīgs, ka laika gaitā izdevies apgāzt divus pastāvošos mītus – to, ka reģionos cilvēki neizmanto datorus un ka reģionos cilvēki nemaksā ar norēķinu kartēm. Apsaimniekotāji bijuši skeptiski par pakalpojumu noderīgumu, minot tieši šos argumentus.

Protams, “Bill.me” nesasniedz visus sadarbības partneru klientus, taču cer, ka reiz to izdosies izdarīt. “Ir cilvēki, kuriem nav elektronisko ierīču, ir tādi, kas dzīvo vieni, līdz kuriem neaiziet jaunākās tendences un ierīces. Redzam, ka pašvaldības nāk pretī un cenšas parūpēties arī par viņiem.

Kopumā senioru iesaisti vērtējam atzinīgi – uz mūsu zvanu centru bieži zvana, jautā pēc padoma, un beigās viss sanāk.

Uzņēmumi neapzinās, cik nozīmīgi ir atgādinājumi. Par katru rēķinu un rādījumu nodošanu, rēķina apmaksas kavēšanos u. c. informāciju klientiem sūtām paziņojumus pa e-pastu, pienāk paziņojums arī viedtālrunī. Rezultātā klienti vienmēr ir informēti par jaunumiem.”

Eksports no paša sākuma

Runājot par izaugsmi, Valērijs norāda, ka šogad galvenais mērķis ir strauji audzēt privātpersonu skaitu, kas izmanto “Bill.me”. Tas nozīmē, ka uzņēmums aktīvi lūkojas lielo uzņēmumu virzienā, kam ir ievērojama klientu bāze.

Ir pienācis brīdis, kad uzņēmums gan tehniski, gan profesionāli ir tam gatavs.

Šādiem lielajiem uzņēmumiem “Bill.me” var kalpot kā papildu kanāls klientu sasniegšanai. Valērijs norāda, ka lielajiem uzņēmumiem rēķini ir vien maza daļa no viņu platformas, tā vairāk tiek izmantota kā pārdošanas kanāls.

“Mums ir ambīcijas strādāt dažādās nozarēs. Apsaimniekošana, ūdens saimniecība, apsardze, tagad arī mobilais operators. Nākamais solis būs enerģijas padeves uzņēmumi, lai klienti visus rēķinus, kas saistīti ar dzīves ciklu, varētu redzēt vienā lietotnē.”

“Bill.me” jau ilgstoši savus pakalpojumus eksportē. To, ka jāstrādā globāli, uzņēmuma dibinātāji sapratuši jau pašā sākumā. Tāpēc arī uzņēmums reģistrēts Britu salās. Ikvienā darbības valstī uzņēmums izveidojis arī fizisku filiāli, kurā atrodas vietējā pārdošanas komanda, kā arī klientu speciālisti, kuri var apkalpot klientus dzimtajā valodā.

“Nevajag sevi noniecināt. Ārzemēs rēķinu aprite varētu būt pat mazāk attīstīta nekā mums. Interesants stāsts ir ar Igauniju – tur mēs lielākoties sadarbojamies nevis ar apsaimniekotājiem un kapitālsabiedrībām, bet ar pašām pašvaldībām, nodrošinot rēķinu apriti par bērnudārziem, interešu izglītību, pansionātiem utt.,” stāsta Valērijs.

Drīz plānots atvērt vēl trīs jaunas filiāles, taču katrs potenciālais tirgus ir rūpīgi jāizpēta – tas, kas var likties pašsaprotams mums, citā kultūrā ir pavisam citāds.

Piemēram, dienvidu valstīs krietni lielākos apmēros norēķiniem izmanto skaidru naudu un visu pieņemts kārtot savstarpējo sarunu rezultātā, nevis virtuāli. Piemēram, kad uzņēmums vēra vaļā filiāli Spānijā, pārstāvji tur uzturējušies ilgāk kā nedēļu, lai saprastu, vai visi pieņēmumi apstiprināsies.

Tāpat ir valstis, kurās ļoti veiksmīgi funkcionē automātiskie maksājumi, piemēram, Spānijā, Vācijā, Nīderlandē. Bieži vien uzņēmumi klientiem šajās valstīs pat nedod izvēles iespējas un jau līgumos ietver prasību par automātiskajiem maksājumiem.

Daļēji tas ir saprotami – ja tiek kavēti maksājumi, uzņēmumiem ir grūtības norēķināties arī ar saviem piegādātājiem, tāpēc ir liela vēlme apmaksu saņemt laikus.

Nedrīkst uzelpot

Interesanti, ka uzņēmums attīstības laikā nav izmantojis nekāda veida ārējo finansējumu un bijis spējīgs attīstīties no nopelnītā, ja neskaita sākumu, kad investēts dibinātāju iepriekš nopelnītais.

“Reizēm gribas apstāties un uzelpot, bet, redzot, cik strauji attīstās pasaule un idejas, laba ideja jārealizē ātri. Pasaule nestāv uz vietas, rīt tas vairs var nebūt aktuāli.”

Uzņēmums straujās izaugsmes dēļ sevi joprojām uzskata par jaunuzņēmumu.

Valērijs uzsver, ka uzņēmumiem gribas sajusties komfortabli, bet tas ir bīstami, tāpēc maksimāli jācenšas izmantot šodienas iespējas, tostarp nepārtraukti jāinvestē pakalpojuma uzlabošanā – lokalizācijā, valodu risinājumos, savietojamībā ar grāmatvedību un visu ierīču atbalstā.

Sēkla

“Bill.me” dibināts 2017. gadā, noslēdzot pirmos līgumus par sadarbību ar namu apsaimniekošanas nozarē strādājošajiem uzņēmumiem.

Šobrīd uzņēmums reģistrēts Lielbritānijā, taču uzņēmuma vadība un komanda mājo Latvijā, kur tiek izstrādāta un uzturēta “Bill.me” platforma.

Uzņēmuma patiesais labuma guvējs ir Aleksejs Sjarki, bet izpilddirektors – Jevgeņijs Loginovs.

Dīgšana

Piedzīvojot strauju izaugsmi Latvijā, uzņēmums sāk pakalpojumu eksportu, laika gaitā atverot filiāles Lielbritānijā, Īrijā, Spānijā, Kiprā un Igaunijā. Tuvākajā laikā plānots atvērt filiāles vēl vairākās Eiropas valstīs.

Apsaimniekošanas uzņēmumiem pievienojas ūdens apsaimniekošanas uzņēmumi u. c. nozaru uzņēmumi. Jūnija beigās par pirmo klientu no mobilo operatoru vidus kļuva “LMT”.

Augļi

2021. gadu uzņēmums plāno pabeigt ar 12 miljonu eiro apgrozījumu, kas būtu četras reizes vairāk nekā 2020. gadā.

Šo gadu uzņēmums plāno noslēgt ar 200–300 tūkstošiem platformas lietotāju Latvijā un 500 tūkstošiem globāli.

Latvijā uzņēmums nodarbina 30 cilvēkus, bet globāli – 50.

VĒRTĒJUMS: Piesaistīja profesionalitāte

“LMT” Norēķinu dienesta direktore Dace Roze: “Mūsu pieredze rāda, ka iespējas samazināt papīra rēķinu saņēmēju skaitu joprojām ir lielas, un “Bill.me” ir viena no šādām iespējām.

“Bill.me” piedāvātais risinājums ir profesionāli izstrādāts, uz tehnoloģijām balstīts ikmēneša rēķinu pārvaldības rīks mūsu klientiem, kas nodrošina iespēju veikt savu rēķinu pārvaldību viedtālruņos un ietver palīdzību pakalpojumu sniedzējam, atgādinot klientam par savlaicīgi neapmaksātu rēķinu.

Lietotnes rēķinu pārvaldības rīks, pēc klientu atsauksmēm, ir ērti lietojams un klientam pievilcīgs. Ceram, ka “Bill.me” nākotnē paplašinās piedāvāto apmaksas veidu klāstu. Mūs, “LMT”, piesaistīja “Bill.me” neatlaidība un profesionalitāte, kas nepievīla arī sadarbības veidošanas gaitā. “Bill.me” komanda īsā laikā ir pratusi pielāgot lietotni dažādu pakalpojumu sniedzēju rēķinu vadības procesiem, tā paplašinot lietotāju iespējas.”