"Vislielākais šoks man bija par veidu, kā strādā valdība", Sprindžuks pastāsta par ministru darba aizkulisēm







Līva Sila, TV24

“Gadu no gada ministri satiekas otrdienas sēdēs, katrs noziņo, to, ko ierēdņi ir sadarījuši, un gada beigās mēģina izsist budžetu nākošajam gadam,” viedokli par valdības darba stilu atklāj Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētāja biedrs (AS) Māris Sprindžuks TV24 raidījumā “Naudas cena”.

“Deviņus mēnešus biju ministrs un vislielākais šoks man bija par veidu, kā strādā valdība. Pirmkārt, tā strādā tikai vienu dienu nedēļā, mēs varam strādat četras piecas dienas nedēļā, bet valdība sanāk tikai otrdienās. Pirmdienās notiek koalīcijas sēde, kurā vienojas, kādus jautājumus likt valdības sēdē un kādus ne. Ko atklātajā daļā, ko slēgtajā daļā,” skaidro bijušais Latvijas vides aizsardzības un reģionālās attīstības (VARAM) ministrs, uzsverot, ka nav tādas ministru apspriedes, kurās apspriestos pēc būtības, “katrs ministrs mauc to savu vagu, kā prot, pārējie sēž un savas vagas mēģina art, pilnīgs seperātisms”.

Sprindžuks uzskata, ka, lai kaut kas manītos uz labo pusi, būtu jāsatiekas visām pusēm, kurām plānots sadarboties, jārunā un javienojas. Viņaprāt, “gadu no gada ministri satiekas otrdienas sēdēs, katrs noziņo, to ko ierēdņi ir sadarījuši un gada beigās mēģina izsist budžetu nākošajam gadam”.

Bijušias VARAM ministrs uzskata, ka svarīgi irtas, ar ko tiek piepildīts politiskais ēters, “šobrīd ir budžeta periods, pats svarīgākais brīdis divpadsmit mēnešos, kurā mēs vizionējam, ko mēs nākošgad gribam izdarīt”.

“Šajā brīdī politiskajā dienaskārtībā ieliek partnerattiecības, Stambulas konvenciju. Mana spekulācija – lai mazāk diskutētu par budžetu, ielaiž ēterī kaut kādu troksni, jo tad budžets izies vieglāk. Nevis ir mērķis sagatavot kvalitatīvāku budžetu, bet sajaukt kārtis,” uzskata Sprindžuks.

