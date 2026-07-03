“Kāpēc piens “Maxima” veikalā vēl joprojām maksā 1,19 eiro?” Pircējs nesaprot, kur pazudusi atlaide 0
No 1. jūlija Latvijā stājusies spēkā samazinātā PVN likme vairākām pārtikas pamatproduktu grupām, taču sociālajos tīklos jau sākusies diskusija – vai pircēji šo samazinājumu patiešām redz arī veikala plauktā?
Kāda pircēja sociālajā tīklā “Threads” vērsusies pie “Maxima Latvija” ar jautājumu par konkrētu produktu – Talsu pienu.
“Kāpēc Talsu piens, kuru es pirku pa 1,19 eiro, arī pēc 1. jūlija ar samazināto PVN likmi vēl joprojām maksā 1,19 eiro? Vai PVN samazināšana ir domāta, lai “Maxima” vairāk nopelnītu, vai tomēr, lai patērētājam prece būtu lētāka?” jautā pircēja.
Ieraksts ātri vien izraisīja plašu diskusiju. Daļa komentētāju norāda, ka līdzīgu situāciju pamanījuši arī ar citiem produktiem. Kāds raksta, ka maize, kuru viņš pērk regulāri, joprojām maksājot tikpat, tikai tagad pie cenas esot norādīta “lepna” akcija. Citi savukārt aicina vispirms pārbaudīt čeku, jo tieši tajā jābūt redzamai piemērotajai PVN likmei.
“Kāds diezgan nopietns apgalvojums. Ja tā tiešām ir un ir čeki, tad ir iestāde, kur to parādīt,” norāda kāds komentētājs.
Citi diskusijā uzsver, ka tirgotājam varot būt tiesības noteikt cenu arī tad, ja PVN likme kļuvusi zemāka. Kāds komentētājs raksta: “Nekur jau nerakstīja, ka cena būs zemāka. PVN likme zemāka, tas jā. Bet varbūt cenu zīmi vēl nenomainīja. Jāskatās čekā.”
Diskusijā parādās arī būtiska nianse – ne visiem piena produktiem samazinātā PVN likme tiek piemērota. Kāds komentētājs norāda, ka “Maxima” atbildēts par izņēmumiem, uz kuriem samazinātā PVN likme neattiecas. Tajos minēti, piemēram, pīrādziņi, kruasāni, atsevišķi miltu izstrādājumi, UHT piens, kondensēts un tvaicēts piens, kā arī saldēta un marinēta gaļa.
Tāpēc konkrētajā gadījumā svarīgs ir ne tikai nosaukums “piens”, bet arī tas, kāds tieši produkts ir iegādāts. Ja tas ir svaigs, sterilizēts vai pasterizēts govs, kazas vai aitas piens, uz to samazinātā PVN likme attiecas. Ja tas ir ultrasterilizēts jeb UHT piens, samazinājums netiek piemērots.
Svarīgi arī saprast, ka PVN likmes samazināšana no 21% uz 12% nenozīmē, ka precei automātiski jāpaliek par 9% lētākai. Tā kā veikala cena jau ietver PVN, pilnībā pārnesot samazinājumu uz pircēju, gala cena saruktu par aptuveni 7,4%. Piemēram, ja produkts iepriekš maksāja 1,19 eiro un uz to tiešām attiecas samazinātais PVN, tad cena, pilnībā atspoguļojot nodokļa samazinājumu, varētu būt ap 1,10 eiro.
Tomēr praksē gala cenu ietekmē ne tikai nodoklis, bet arī tirgotāja cenu politika, piegādātāju cenas, akcijas, iepriekšējie iepirkumi un tas, vai konkrētais produkts vispār ietilpst samazinātās PVN likmes sarakstā.
Ko pircējam darīt? Visdrošāk ir salīdzināt čeku. Ja uz produktu attiecas samazinātā likme, čekā pie attiecīgās preces jābūt norādītam 12% PVN. Ja pircējam šķiet, ka samazinātā likme netiek piemērota vai informācija ir maldinoša, viņš var vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā.
Jau ziņots, ka kopš šī gada 1. jūlija maizei, pienam, mājputnu gaļai un olām noteikts samazināts PVN – 12% apmērā.
Arī 360 Ziņām bija iespēja pievienoties šādai pārbaudei.
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs savu pārbaudi sāk Purvciemā – veikalā Citro Vizmas Belševicas ielā. Tiek iegādāti tie produkti, kuriem no 1. jūlija piemērota samazinātā 12% PVN likme. Groziņā piens, olas, maize un vistas fileja. Pēc pirkuma ātri top skaidrs, vai tirgotājs ir godīgs, likmi pārbaudot uz čeka.
Šajā veikalā viss kārtībā – PVN visam nopirktajam 12%. Tomēr vienam produktam nav norādīta cena, un tas arī tiek piefiksēts. Nākamais ir netālu esošais Top veikals. Šeit procedūra identiska. Pie kases gan izrādās – pienam piemērota vēl vecā 21% PVN likme.
Par to tiek informēta veikala vadītāja, un cena sistēmā tiek atjaunota atjauno. Vēlāk veicot atkārtotu pirkumu ar to pašu pienu, viss kārtībā – cena ir samazinājusies.
Pārbaude tiek veikta arī veikalā BETA Purvciema ielā. Groziņā sverami cāļa stilbi, piens, ola un maize. Čekā redzams – visām precēm piemērota 12% PVN likme.
Šādas pārbaudes aizvadītas arī citviet reģionos. Pārbauda gan lielos, gan mazos veikalus, arī tā sauktās piparbodītes, stūru veikalus.
Patērētāju tiesību aizsardzības centra Patēriņa preču uzraudzības daļas vadītāja Līga Kauliņa skaidro pārbaudes mērķi: “Mērķis ir informēt, pārliecināties, informēt, ja kaut kur kāds kaut ko ir palaidis garām. Mums ir informācija, ka ne visur ir bijuši tirgotāji informēti. Protams, ka jābūt ir kaut kāds laiks sagatavoties. Tā kā šobrīd mēs gribam galvenais konstatēt, kā ar to iet.”
Sagaidāms, ka tuvākajā laikā apkopos pārbaudēs iegūtos datus, un par tiem arī informēs. Tikmēr arī iedzīvotāji ir aicināti sekot līdzi cenām un ziņot par pārkāpumiem. To var darīt, izmantojot kalkulatoru Patērētāju tiesību aizsardzības centra mājaslapā vai pārbaudot čeku.