Foto: Timurs Subhankulovs

“Visu spēli bija tāda sajūta” – Latvijas valstsvienības galvenais treneris Luka Banki komentē aizvadīto spēli 0

LETA
22:51, 6. septembris 2025
Latvijas vīriešu basketbola izlase pēc zaudējuma Eiropas čempionāta astotdaļfinālā ir ļoti vīlusies, preses konferencē norādīja Latvijas valstsvienības galvenais treneris Luka Banki.

Jau ziņots, ka Latvijas basketbolisti sestdien Eiropas čempionāta astotdaļfinālā ar 79:88 zaudēja Lietuvai.

“Esam ļoti vīlušies. Spēle bija pilnīgi viņu virzienā, mēs atspēlējāmies, bet viņi pirmās ceturtdaļas izskaņā beigās guva desmit punktu pārsvaru, kuru noturēja līdz beigām. Varējām atspēlēties, bet tas stāvoklis radīja satraukumu,” teica Banki.

Latvijas valstsvienībai izstājoties no tālākas cīņas Eiropas čempionātā, Latvijas izlases galvenā trenera amatu pametīs arī Banki.

“Esam padarījuši šo arēnu par autentisku faktoru. Visi Eiropā izbaudīja spēlēt ar mūsu komandu. Eiropas čempionātā pierādījām, ka saikne starp komandu un faniem ir kaut kas īpašs. Esmu ļoti lepns, jo ierados vienā no sliktākajiem brīžiem Latvijas basketbolā, taču viss mainījās ļoti ātri. Ticu, ka izlase pieder cilvēkiem,” skaidroja itāļu speciālists.

“No manas puses vēlēšanās bija sagatavot komandu. Par spīti lēnam turnīra startam pret Turciju, mūsu sniegums uzlabojās, bijām labā virzienā. Šis vakars bija solis atpakaļ,” viņš piebilda.

Savukārt Latvijas valstsvienības kapteinis Dairis Bertāns norādīja, ka Lietuva bija pelnījusi uzvaru, ņemot vērā veidu, kādā viņi spēlēja.

“Kā jau treneris teica, vajag iemācīties kontrolēt emocijas. Šī spēle man atgādināja maču pret Turciju, gan aizsardzībā un uzbrukumā, gan to, kā mēs reaģējām. Protams, gribējām spēlēt līdz beigām, tāpēc tā ir vilšanās zaudēt tagad un būt ārā no Eiropas čempionāta, bet dzīve šeit nebeidzas, basketbols turpinās,” stāstīja Bertāns.

Viņš norādīja, ka šobrīd vēl neplāno noslēgt karjeru valstsvienības rindās. “Šodien nav diena lai par to runātu un pieņemtu lēmumus,” piebilda kapteinis.

Latvijas izlase visu cīņu ar Lietuvu pavadīja iedzinējos, un Bertāns izcēla, ka vienmēr ir grūtāk atspēlēties nekā noturēt pārsvru.

“Daudz grūtāk ir dzīties pakaļ nekā būt priekšā, tas nepaņem tik daudz enerģijas. Visu spēli bija sajūta, ka viens mazs izrāviens un būsim atpakaļ spēlē, bet tas atnāca nedaudz par vēlu. Visu spēli bija sajūta, ka varam salauzt, bet tas neatnāca,” teica Bertāns.

Eiropas čempionāta finālturnīrs Rīgā noslēgsies nākamās nedēļas beigās.

