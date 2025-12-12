Foto. imago images/Michael Kneffel

LETA
21:56, 12. decembris 2025
Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis ar lielu balsu vairākumu vienojušās bloka jurisdikcijā esošos Krievijas aktīvus iesaldēt uz nenoteiktu laiku, tādējādi novēršot pirmo šķērsli šo līdzekļu izmantošanai Ukrainas atbalstam.

Līdz šim Krievijas aktīvi tika bloķēti saskaņā ar sankciju mehānismu, kas bija jāatjauno ik pēc sešiem mēnešiem, par to nobalsojot visām 27 ES dalībvalstīm. Šī kārtība traucēja izmantot Krievijas aktīvus, lai finansētu ilgtermiņa kredītus Ukrainai.

Kremlim draudzīgā Ungārija vairākkārt draudēja vairs neatbalstīt periodiskus pagarinājumus Krievijas aktīvu iesaldēšanai.

Lai iesaldētu Krievijas aktīvus uz nenoteiktu laiku, dalībvalstis atsaucās uz juridisko normu, kas nopietnu ekonomisko grūtību gadījumā ļauj pieņemt attiecīgus pasākumus ar kvalificētu balsu vairākumu, tas ir, jānobalso vismaz 15 ES valstīm, kas pārstāv vismaz 65% bloka pilsoņu.

ES dalībvalstis norādījušas, ka Krievijas karš pret Ukrainu rada nopietnas ekonomiskas problēmas, tāpēc ir steidzami jānovērš līdzekļu pārskaitīšana Krievijai, lai ierobežotu kaitējumu ES ekonomikai.

ES ir iesaldēti Krievijas Centrālās bankas aktīvi aptuveni 210 miljardu eiro apmērā, un aptuveni 185 miljardi eiro no šīs summas glabājas finanšu iestādē “Euroclear” Beļģijā.

