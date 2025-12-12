Putinam starptautiskā pasākumā sapinas mēle: apsveikums izvēršas par izgāšanos 8
Krievijas diktators Vladimirs Putins atkal piedzīvojis neveiklu brīdi publiskā pasākumā – viņš kļūdījies, izrunājot ārvalstu līderu vārdus. Šoreiz viņš sajauca Turkmenistānas prezidenta un viņa priekšgājēja uzvārdus un patronīmus.
Kā ziņo Dialog.ua, misēklis noticis starptautiskā foruma laikā Ašhabadā. Kad Turkmenistānas prezidents Serdars Berdimuhamedovs deva vārdu Putinam, Krievijas vadonis vēlējās viņu apsveikt ar ANO rezolūcijas pieņemšanu par “Turkmenistānas pastāvīgo neitralitāti”, taču apsveikums izvērtās neveiksmīgs – Putins sāka vilcināties un nepareizi izrunāja prezidenta vārdu: “Serdars Gurbangulijevičs Berdi…muhovedovs”.
Viņš arī kļūdījās, pieminot prezidenta tēvu, iepriekšējo Turkmenistānas vadītāju Gurbanguli Berdimuhamedovu, sakot: “Gurbanguli… meligulovičs Berdimuhovedovs”.
Šie kadri fiksēti video, kas publicēts Kremļa oficiālajā vietnē.
Putinam iepriekš nav bijušas problēmas ar Turkmenistānas prezidenta vārda izrunu, taču viņš vairākkārt kļūdījies, izrunājot citu valstu līderu vārdus, tostarp Kazahstānas prezidenta Kasima Žomarta Tokajeva un Turcijas līdera Redžepa Tajipa Erdogana vārdus.
Šādi incidenti bieži notiek tiešraides laikā, un Putina runas kļūdas nereti nonāk sociālajos tīklos, kur kļūst par apspriestu tēmu.
