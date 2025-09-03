Basketbola fani neizpratnē: “Kāpēc VIP vietās sēž slavenības, nevis sportistu ģimenes?” 1
Sociālajā mediju platformā “X” kāds iedzīvotājs dalās pārdomās par šī brīža vienu no aktuālākajiem tematiem – basketbolu. Vīrietis ir neizpratnē, kāpēc VIP sēdvietas tiek piešķirtas sabiedrībā zināmiem cilvēkiem, nevis, piemēram, basketbolistu ģimenēm, kuras ieguldījušas lielas pūles, lai sportists šobrīd atrastos uz laukuma.
Lietotājs ar segvārdu @Tas_Latvanis raksta: “Vakar skatījos basketbolu, un tajās VIP vietās redzēju saliktu tā saucamo eliti – ministrus, bijušos ministrus, premjerus, Lembergu kaut kur paspīdēt utt. Bet man gribētos tur redzam sēžam spēlētāju vecākus – tos, kas patiesi veikuši ieguldījumu rezultātā un spēlē, ko mēs šodien redzam. @KCipruss kungs, vai tiešām būtu grūti vienu spēli šīs vietas veltīt basketbolistu vecākiem?”
Lietotājs piebilst: “Savādāk to ministru ‘ieguldījums’ ir tikai skaistas, dārgas somiņas un mūsu naudas sadalīšana. Es uzskatu, ka tā ir sava veida korupcija – viņiem VIP vietas par mūsu naudas iedalījumu. Te būtu darbs KNAB”
Arī Eduards pauž neizpratni: “Lembergs iet pilnīgi uz visām spēlēm, pat pārbaudes spēlēs bija. Viņam vienmēr ir viena un tā pāri vieta pirmajā rindā. Nez kāpēc viņam tādas priekšrocības?”
Uldis dalās savās pārdomās: “Ak tu naivais. Bija te diskusija par dziesmu un deju svētkiem, ka vecākiem vajadzētu biļetes. Idejas autoru norēja visi labie latvieši – galu galā no vecākiem tur nekāda ieguldījuma neesot. Domāju, ka te būtu tāpat.”
Lietotājs ar segvārdu @zvejniekdēls piekrīt diskusijas autoram: “Jā, tā pirmā rinda interesanta izskatījās. Visādi influenceri, politiķi.
@DDaugavietis45 varētu izstāstīt kā tās vietas sadala. Es arī par to, ka tur vajadzētu atrasties vecākiem. Pie tam abu komandu.”
