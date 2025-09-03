#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto: ZUMAPRESS/Scanpix/LETA

Basketbola fani neizpratnē: “Kāpēc VIP vietās sēž slavenības, nevis sportistu ģimenes?” 1

21:55, 3. septembris 2025
Sociālajā mediju platformā “X” kāds iedzīvotājs dalās pārdomās par šī brīža vienu no aktuālākajiem tematiem – basketbolu. Vīrietis ir neizpratnē, kāpēc VIP sēdvietas tiek piešķirtas sabiedrībā zināmiem cilvēkiem, nevis, piemēram, basketbolistu ģimenēm, kuras ieguldījušas lielas pūles, lai sportists šobrīd atrastos uz laukuma.

Lietotājs ar segvārdu @Tas_Latvanis raksta: “Vakar skatījos basketbolu, un tajās VIP vietās redzēju saliktu tā saucamo eliti – ministrus, bijušos ministrus, premjerus, Lembergu kaut kur paspīdēt utt. Bet man gribētos tur redzam sēžam spēlētāju vecākus – tos, kas patiesi veikuši ieguldījumu rezultātā un spēlē, ko mēs šodien redzam. @KCipruss kungs, vai tiešām būtu grūti vienu spēli šīs vietas veltīt basketbolistu vecākiem?”

Lietotājs piebilst: “Savādāk to ministru ‘ieguldījums’ ir tikai skaistas, dārgas somiņas un mūsu naudas sadalīšana. Es uzskatu, ka tā ir sava veida korupcija – viņiem VIP vietas par mūsu naudas iedalījumu. Te būtu darbs KNAB”

Arī Eduards pauž neizpratni: “Lembergs iet pilnīgi uz visām spēlēm, pat pārbaudes spēlēs bija. Viņam vienmēr ir viena un tā pāri vieta pirmajā rindā. Nez kāpēc viņam tādas priekšrocības?”

Uldis dalās savās pārdomās: “Ak tu naivais. Bija te diskusija par dziesmu un deju svētkiem, ka vecākiem vajadzētu biļetes. Idejas autoru norēja visi labie latvieši – galu galā no vecākiem tur nekāda ieguldījuma neesot. Domāju, ka te būtu tāpat.”

Lietotājs ar segvārdu @zvejniekdēls piekrīt diskusijas autoram: “Jā, tā pirmā rinda interesanta izskatījās. Visādi influenceri, politiķi.
@DDaugavietis45 varētu izstāstīt kā tās vietas sadala. Es arī par to, ka tur vajadzētu atrasties vecākiem. Pie tam abu komandu.”

LA.LV Aptauja

Vai arī tu uzskati, ka tur būtu jāsēž basketbolistu ģimenēm?

  • Jā, pilnīgi noteikti
  • Nē, sēž tas, kurš var atļauties samaksāt
  • Man tas nav svarīgi
