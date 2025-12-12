“Tas nav domāts attīstībai,” Kozlovska izgaismo nepilnības 2026. gada veselības budžetā 0
Līga Kozlovska Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas priekšsēdētāja (ZZS), Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas vadītāja, TV24 raidījumā “Kārtības rullis” kritiski vērtēja 2026. gada veselības budžetu, norādot, ka tas nav pietiekams, lai nodrošinātu veselības aprūpes attīstību Latvijā.
Kozlovska uzsvēra, ka budžets paredz tikai ikdienas problēmu risināšanu un būtiski neatvieglo situāciju pacientiem vai mediķiem. Viņa salīdzināja situāciju ar kaimiņvalstīm Igauniju un Lietuvu, kur budžeta pieaugumi ļauj arī palielināt mediķu algas un piesaistīt jaunus speciālistus.
“Tas ir tik nepietiekams, ka tas ir tikai, lai risinātu ikdienas problēmas, bet ne lai attīstītos veselības aprūpe,” norādīja Kozlovska.
Kozlovska norādīja, ka šogad piešķirtais budžeta pieaugums ir neliels un neaptver visas vajadzības: “Šogad šie ir tikai 42,7 miljoni eiro, kas īstenībā dabiski uzdevumus attiecībā uz pacientu aprūpi nerisina, tas pasliktina gan rindu garumu, gan ārstniecības izmaksas un tā tālāk.”
Šī tendence rada ilgtermiņa riskus veselības aprūpes sistēmai, jo budžeta nepietiekamība neļauj risināt ne rindu problēmas, ne speciālistu trūkumu, kas ietekmē pacientu aprūpes kvalitāti un veselības aprūpi kopumā.
Saeima 4. decembrī galīgajā lasījumā pieņēma nākamā gada valsts budžetu, kurā ieņēmumi plānoti 16,1 miljarda eiro, bet izdevumi – 17,9 miljardu eiro apmērā, savukārt budžeta deficīts nākamgad plānots 3,3% apmērā no iekšzemes kopprodukta (IKP).
Par budžetu nobalsoja 52 deputāti, bet pret bija 42 parlamentārieši.
Deputāti budžetu galīgajā lasījumā sāka skatīt trešdien plkst. 9. Līdz ar to pie budžeta pieņemšanas kopā ar pārtraukumiem tika strādāts apmēram 24 stundas. Parlamentārieši, kā iepriekš nolēmuši, šogad budžetu un to pavadošo likumprojektu paketi naktī neskatīja.
2024. gadā Saeima budžeta projektu un 19 to pavadošos likumus skatīja nepilnas trīs dienas, debatēm ar pārtraukumiem kopumā veltot aptuveni 27 stundas.
2023. gada budžets tika pieņemts pēc aptuveni diennakti ilgas nepārtrauktas sēdes, par to saņemot kritiku par neauglīgu darbu.
Savukārt, piemēram, 2022. gada budžeta pieņemšana, kas 2021. gadā Covid-19 pandēmijas laikā notika e-Saeimas platformā, kopā ar pārtraukumiem, bet nerēķinot brīvdienas, prasīja 51 stundu. Ieskaitot brīvdienas, darbs pie budžeta tolaik ritēja no 15. novembra līdz 23. novembrim.
Tikmēr 2021. gada budžeta un to pavadošo likumprojektu izskatīšana Saeimai 2020. gadā prasīja vēsturiski ilgāko laiku, kopumā šim procesam atvēlot gandrīz 78 stundas, ieskaitot pārtraukumus. Tāpat kā budžets 2022. gadam, arī šis budžets tika pieņemts e-Saeimas sistēmā.