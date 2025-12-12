Atvērtas guļamistabas durvis: šis ieradums apdraud dzīvību, taču gandrīz visi to dara katru nakti 0
Atvērtas guļamistabas durvis var šķist nekaitīgas, taču ārkārtas situācijās tās var kļūt par dzīvības vai nāves jautājumu. Īpaši nozīmīga to loma ir ugunsgrēka gadījumā.
Daudzi cilvēki naktī atstāj guļamistabas durvis vaļā, lai telpā labāk cirkulētu gaiss vai vieglāk dzirdētu bērnus, ja tie naktī pēkšņi pamostas. Tomēr nesen publicētā “Utopia” rokasgrāmata atgādina, ka aizvērtām guļamistabas durvīm ugunsgrēka situācijā var būt ļoti izšķiroša nozīme.
Pat pavisam vienkāršas iekšdurvis ievērojami palēnina dūmu un liesmu izplatīšanos, dodot guļošajiem vērtīgas minūtes, lai izglābtos.
Ugunsdzēsēji uzsver, ka nav vajadzīgas īpašas ugunsdrošās durvis. Vācijas Ugunsdzēsības dienesta asociācija skaidro, ka pat parastās telpu durvis var aizkavēt uguns izplatīšanos vismaz par desmit minūtēm, ja tās ir aizvērtas. Šīs minūtes var izmantot lietderīgi un pazvanīt glābējiem, ja radusies tāda nepieciešamība.
Ugunsdrošības portāls “Brand Feuer” norāda uz vienkāršu principu: ugunsgrēka gadījumā starp cilvēku un dūmiem vai liesmām vienmēr jābūt aizvērtām durvīm.
Tās ierobežo uguni, ja tā sākusies telpā, vai noslēdz to, ja liesmas ir gaitenī. Ugunsdzēsēji regulāri ziņo, cik efektīvi pat parastas aizvērtas durvis aiztur dūmus, kvēpus un karstumu.
Vairākas drošības kampaņas, piemēram, iniciatīva “Aizveries pirms snaudas”, eksperimentāli pierādījušas, ka telpās ar aizvērtām durvīm temperatūra un dūmu koncentrācija paliek ievērojami zemāka nekā telpās, kur durvis bijušas atvērtas.
Tas guļošajiem dod vairāk laika reaģēt pirms aktivizējas dūmu detektori vai ierodas palīdzība.
Īpaši bīstami ir dūmi. Ugunsdzēsības dienestu dati liecina, ka aptuveni 80 procenti ugunsgrēku upuru mirst nevis no liesmām, bet no toksisku dūmu ieelpošanas.
Pat dažas ieelpas var izraisīt bezsamaņu, un miega laikā risks kļūst vēl lielāks, jo oža nakts laikā praktiski nestrādā. Aizvērtas durvis un funkcionējošs dūmu detektors būtiski palielina iespēju laikus pamosties un izkļūt no telpas.
Slēgtas durvis sniedz arī citas priekšrocības
Papildus ugunsdrošībai aizvērtas durvis palīdz arī ikdienā. Enerģijas konsultanti norāda, ka tas ļauj labāk saglabāt siltumu apsildāmajās telpās un kontrolēt temperatūras atšķirības. Tas var samazināt apkures izmaksas un novērst mitra, silta gaisa ieplūšanu vēsākās zonās.
Ugunsdrošības eksperti iesaka pirms gulētiešanas pārbaudīt mājokli: pārliecināties, ka elektroierīces ir izslēgtas, durvis aizvērtas un evakuācijas ceļi nav aizšķērsoti.
Ģimenēm noteikums ir vienkāršs: arī bērnu istabu durvīm naktī jābūt aizvērtām, ja gaitenī un guļamzonās ir uzstādīti dūmu detektori.