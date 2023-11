Armands Krauze Foto: Ieva Leiniša/LETA

Zemkopības ministrs Armands Krauze aicina Poliju un Eiropas Komisiju rast risinājumu preču plūsmas atjaunošanai uz Polijas – Ukrainas robežas







Trešdien, 29. novembrī, zemkopības ministrs Armands Krauze nosūtīja vēstuli Eiropas Komisijas (EK) viceprezidentam un EK Tirdzniecības komisāram Valdim Dombrovskim, EK Lauksaimniecības komisāram Janušam Vojcehovskim un Polijas Lauksaimniecības ministrei Annai Gembickai par Polijas autopārvadātāju jau četru nedēļu garumā īstenoto Ukrainas produkcijas transportēšanas blokādi uz Polijas – Ukrainas robežas.

Poļu autovadītāju protesta akcija negatīvi ietekmē arī Latvijas pārtikas ražotājus, radot tiem finansiālus zaudējumus. Saskaņā ar Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas aplēsēm, zaudējumi šobrīd jau pārsniedz 30 miljonus eiro mēnesī, kas ir nozīmīga summa.

Zemkopības ministrs Armands Krauze: “Jādara viss, lai jau tā satricinātajam Eiropas Savienības (ES) pārtikas tirgum būtu pēc iespējas mazāks kaitējums, tāpēc ceru, ka ar Polijas, Ukrainas un Eiropas Komisijas atbalstu kopīgi tiks rasts risinājums šīs ārkārtējās situācijas novēršanai. Ņemot vērā Polijas nozīmīgo lomu transporta loģistikas tīklā Ukrainas un ES dalībvalstu starpā, aicinu bez kavēšanās rast risinājumu pārtikas un lauksaimniecības produktu transportam Polijas – Ukrainas robežas šķērsošanas punktos.”

Ukraina Latvijas pārtikas nozarei ir svarīgs partneris gan eksportā, gan arī izejvielu piegādēs. Savukārt Latvija sniedz atbalstu Ukrainai, lai tās ekonomika turpinātu funkcionēt, un Ukraina varētu stāties pretī Krievijas agresijai.

Situācija uz Ukrainas un Polijas robežas un līdz ar to arī piegādes uz un no Ukrainas pašlaik ir neprognozējamas, pārvadājumu grafiku kavējumi ir no divām līdz pat trim nedēļām, kā rezultātā pārtikas ražotāji nesaņem izejvielas, kas tālāk ietekmē ražošanu vai ir iemesls soda naudām par neizpildītiem piegādes līgumiem. Izejvielu un eksporta pārorientācija prasa laika un finanšu resursus, kuru ilgstošajā krīzē esošajai pārtikas nozarei nav. Vienlaikus izejvielu pārorientācija uz citiem tirgiem palielina jau tā augstās pārtikas cenas un mazina ES dalībvalstu konkurētspēju.