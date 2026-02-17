Ženēvā noslēgušās Ukrainas, ASV un Krievijas pārstāvju sarunas politiskajā blokā 0
Ukrainas, ASV un Krievijas delegācijas Ženēvā pabeigušas sarunas politiskajā blokā, bet militārā grupa joprojām strādā, atsaucoties uz avotu Ukrainas delegācijā, ziņoja izdevums “Ukrainskaja Pravda”.
Abas grupas darbu turpinās rīt.
Sagaidāms, ka delegācijas par sarunu rezultātiem ziņos rīt, kad būs noslēgusies trīspusējo sarunu trešā kārta.
Itālijas laikraksts “La Stampa” ziņoja, ka Ženēvā ieradušies arī drošības padomnieki no Lielbritānijas, Francijas, Vācijas un Itālijas. Laikraksts, atsaucoties uz diplomātiskiem avotiem, vēstīja, ka viņi uzrauga sarunu gaitu starp ASV, Ukrainu un Krieviju.
Paredzams, ka Lielbritānijas, Francijas, Vācijas un Itālijas pārstāvji tiksies ar ASV un Ukrainas delegācijām, vēstīja “La Stampa”.