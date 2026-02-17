Patentu valdes direktors: Raimonda Paula vārds nebija atsevišķi reģistrēts kā preču zīme 0
Vārdu reģistrēšana preču zīmēs kļuvusi par aizvien biežāku praksi. Tā piemēram, savu vārdu reģistrējuši Kristaps Porziņģis, Lauris Dārziņš… Pēc skandāla ap Raimonda Paula vārda izmantošanu dziesmu svētku “Manai dzimtenei” organizēšanā, radās jautājums, vai Raimonda Paula vārds vispār bija reģistrēts kā preču zīme un vai viņa vārdu drīkstēja izmantot arī citi?
TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” atbildi uz šiem jautājumiem sniedz Patentu valdes direktors Agris Batalauskis.
Patentu valdes preču zīmju reģistrā SIA “Auss Media” 2025.gada 20.martā reģistrējusi preču zīmi “Ŗaimonda Paula dziesmu svētki Manai dzimtenei”. Kā noritējusi šī reģistrēšana, Patentu valdes direktors stāsta: “Atbilde nav viegla. Vārdu ielikšana preču zīmēs ir aizvien biežāka prakse. Mēs zinām, ka Kristaps Porziņģis ir reģistrējis savu vārdu, Lauris Dārziņš…”
Vai šo vārdu drīkst izmantot arī citi? “To drīkst izmantot tikai ar viņu atļauju,” skaidro Batalauskis.
Bet kā ar Raimonda Paula vārdu? Batalauskis skaidro, ka Raimonda Paula vārds nebija atsevišķi reģistrēts. “Viņš ir reģistrēts uz ļoti konkrētu un specifisku darbību. Šajā gadījumā mums arī pašiem sava prakse bija jāpārvērtē, kā nākotnē rīkoties, jo situācija izvērtās diezgan skaļa. Publicitātei rodoties, preču zīme nekavējoties tika arī atsaukta un pēc būtības tā arī nav bijusi spēkā.”