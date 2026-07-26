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Kremlī sākusies liela pārbīde, kas vienmēr nozīmē nepatikšanas: Putins maina sev pietuvinātos vīrus 0

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LA.LV
13:28, 26. jūlijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Krievijas prezidents Vladimirs Putins sācis kārtējo augstākās vadības pārbīdi, jo baidoties no iespējamas sazvērestības Kremļa elites iekšienē.

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Šādu viedokli televīzijas kanāla “Kijiva24” ēterā paudusi filozofijas doktore Ludmila Pokrovščuka.

Pēc ekspertes teiktā, kadru pārbīdes Putina tuvākajā lokā viņam ir raksturīga prakse. To viņš izmantojot pirms potenciāli bīstamiem periodiem, lai nepieļautu ietekmīgu grupu konsolidēšanos.

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“Pārbīdes Kremļa elites iekšienē Putins veic pastāvīgi. Pirms noteiktām situācijām viņam tomēr ir tas čekista instinkts – lai elites aiz viņa muguras nesāktu vienoties, ik pa laikam notiek šāda pārbīde,” sacīja Pokrovščuka.

Viņa pievērsa uzmanību tam, ka pēc nesenās Putina uzturēšanās Valdajā, kur ieradās arī Aleksandrs Lukašenko, Krievijā sākusies jauna kadru pārmaiņu kārta.

“Kad Putins ir Valdajā un sarīko sev atvaļinājumu, elitei tas ir tāds sasprindzinājuma brīdis, jo viņi saprot, ka tur viņš kaut ko pārstratēģē un pēc tam viņus pārbīdīs. Un pēc Valdaja mēs redzam, ka sākusies kārtējā pārbīde,” norādīja eksperte.

Pokrovščuka arī atgādināja, ka līdzīgi procesi jau notikuši Krievijas Aizsardzības ministrijā. Pēc viņas teiktā, Putins parasti neatbrīvojas no tuvākajiem līdzgaitniekiem, bet pārceļ viņus uz citiem amatiem.

“Ja jūs pievērsāt uzmanību Krievijas Aizsardzības ministrijai, tad tur visa komanda principā tika pārbīdīta, bet Putins neaiztiek savus draugus. Viņš viņus vienkārši pārliek citos amatos,” sacīja viņa.

Filozofijas doktores ieskatā pašreizējie kadru lēmumi liecina par Krievijas prezidenta pieaugošām bažām par iekšpolitisko situāciju un valsts ekonomiskā stāvokļa pasliktināšanos.

“Ja viņš pārbīda iekšējo eliti, tas nozīmē, ka viņš baidās, jo situācija ir sarežģīta. Turklāt vēl pirms vēlēšanām būs jāatrod kāds, kuru iecelt par vainīgo,” paziņoja Pokrovščuka.

Viņa pieļauj, ka Kremlis jau nosaka amatpersonas, kurām varētu uzvelt personīgu atbildību par Krievijas ekonomiskajām problēmām.

“Šobrīd mēs redzam, ka tiek izraudzīti tie, kuri nesīs iekšējo personīgo atbildību par sarežģīto ekonomisko situāciju Krievijā, kuru Putins jau ir atzinis,” rezumēja eksperte.

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Atgādināsim, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins sper soļus iekšējās drošības dienesta paplašināšanai, pieaugot bažām par iespējamiem sabiedriskiem nemieriem, kas saistīti ar sagrauto ekonomiku, degvielas deficītu un sašutumu par viņa neveiksmīgo karu.

Pēdējie Valsts domes, Aizsardzības ministrijas un Rosgvardijas lēmumi liecina, ka Maskavā neizslēdz plašus sabiedriskos nemierus, kurus varētu izraisīt iespējamās mobilizācijas izsludināšana Krievijā.

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