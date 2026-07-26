Seksuālā enerģija no šo vārdu īpašniekiem plūst pāri malām – viņiem pat nekas nav jādara 0
Jā, eksistē cilvēki, kuru klātbūtnē gaisa temperatūra telpā nemanāmi kāpj. Viņiem nav jāmiedz ar aci, jāizsaka divdomīgi komplimenti vai jācenšas kādu apburt – viņu magnētisms darbojas pats no sevis. Izrādās, ka dažu vārdu īpašniekiem šīs “spējas” ir dabas dotas.
Kokteilis
Četrām zodiaka zīmēm augusts, iespējams, kļūs par gada veiksmīgāko mēnesi. Vai tu esi starp tām?
TV24
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