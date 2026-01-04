FOTO: Ekrānšāviņš

Mūžībā devusies rakstniece Nora Ikstena 0

LETA, LA
11:48, 4. janvāris 2026
Ziņas Latvijā

56 gadu vecumā mirusi latviešu rakstniece Nora Ikstena. Sēra vēsti vietnē “Facebook” paziņojusi tulkotāja Silvija Brice.

Kokteilis
Karmiskie parādi: 12 pazīmes, ka, iespējams, jūs maksājat par savu senču grēkiem 4
Putinam pietuvinātais miljardieris Deripaska atklāj, ka Krievijai būs sāpīgas sekas, ja ASV paplašinās ietekmi Venecuēlā
Ja tev pieder kāda no šīm 7 automašīnām, iespējams, ir īstais brīdis sākt domāt par pārdošanu
Lasīt citas ziņas

Rakstniecei bijusi smaga slimība, vēsta portāls “LSM”, atsaucoties uz Ikstenas tuviniekiem.

Kā ziņo aģentūra LETA, Ikstenas zināmākais literārais darbs ir 2015. gadā sērijā “Mēs. Latvija, XX gadsimts” izdotais romāns “Mātes piens”, pēc kura uzņemta arī tāda paša nosaukuma filma. Rakstniece sarakstījusi septiņus romānus, ir vairāku stāstu krājumu, biogrāfiju un eseju autore.

CITI ŠOBRĪD LASA
Dzīva sadega 14 gadus veca meitene… Policija turpina identificēt sadegušos ķermeņus gadu mijas traģēdijā Šveicē
Auniet kājas! Laikapstākļu prognoze nākamajai nedēļai
Kas notiek??? Ziemeļkoreja izšāvusi vairākas ballistiskās raķetes; Japāna brīdina par drošības riskiem visā pasaulē

Ikstena saņēmusi nozīmīgus starptautiska un vietējā mēroga apbalvojumus, tostarp Latvijas Literatūras gada balvu un Izcilības balvu kultūrā. Rakstnieces darbi nonākuši arī uz kino ekrāniem un teātra skatuvēm.

1992. gadā Ikstena absolvējusi latviešu filoloģiju Latvijas Universitātē, bet no 1994. līdz 1995. gadam studējusi angļu valodu un literatūru Kolumbijas universitātē Misūri, liecina aģentūras LETA arhīvs.

Ikstena debitēja literatūrā ar pirmskara rakstnieces un politiķes Annas Rūmanes-Ķeniņas biogrāfiju, kam sekoja divi stāstu krājumi. Sarakstījusi biogrāfiskas grāmatas arī par Bruni Rubesu, Viju Vētru un Māru Zālīti. Izdoti romāni “Dzīves svinēšana” (1998) un “Jaunavas mācība” (2001). 2004. gadā iznācis stāstu krājums “Dzīves stāsti”, bet 2006. gadā sadarbībā ar dzejnieku Imantu Ziedoni sarakstīts biogrāfisks darbs “Nenoteiktā bija”.
Par grāmatu “Nenoteiktā bija” Ikstena saņēmusi Baltijas asamblejas balvu, Literatūras gada balvu un laikraksta “Diena” Gada balvu kultūrā.

Ikstena ir arī divu eseju krājumu autore – “Sīlis spoguļstiklā” (2006) un “Šokolādes Jēzus” (2009). 2009. gadā izdots Ikstenas romāns “Amour Fou jeb Aplamā mīla 69 pantos”, pēc kuras motīviem Dailes teātrī režisors Dž.Dž. Džilindžers 2010. gadā iestudējis izrādi “Amour Fou”. 2010. gadā kopā ar gruzīnu izcelsmes vācu rakstnieku Levanu Beridzi sarakstījusi lugu “Filiparia”.

Ikstenas romāns “Dzīves svinēšana” tulkots igauņu, dāņu un zviedru valodā. Stāsts “Elzas Kugas vecuma neprāts” Margitas Gailītes tulkojumā iekļauts prozas antoloģijā “Best European Fiction 2011”.

Ikstenas darbi tulkoti angļu, vācu, franču, krievu, igauņu, lietuviešu, maķedoniešu, dāņu, zviedru, gruzīnu, hindu un itāliešu valodā.
Rakstniece aktīvi iesaistījusies valsts kultūrpolitikas veidošanas procesos.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Mani ļoti garlaiko ļaudis, kuri dzīvo noslēgtā vidē un domā, ka viņu skatpunkts ir vienīgais pareizais šajā pasaulē.” Saruna ar Noru Ikstenu
“Prom no saraksta, tuvāk valodai!” Ikstena paziņo, ka “neturēs muti ciet” un vēlēšanās nekandidēs
Rakstniece Nora Ikstena vīlusies Latvijas valdībā: es maksāju nodokļus, maksāju tā, ka drīz būšu bez ādas, tāpat kā mēs visi šai valstī