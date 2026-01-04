Augstākās valsts amatpersonas izsaka atvadu vārdus Ikstenai: Rakstnieces ļoti pietrūks ne tikai Latvijā 0
Šodiena nāca ar sēru ziņām par izcilās latviešu rakstnieces Noras Ikstenas došanos viņsaulē. Atvadu vārdus Ikstenai publiski izteikušas arī divas Latvijas augstākās amatpersonas – valsts prezidents Edgars Rinkēvičs un ministru prezidente Evika Siliņa.
“Ļoti skumji sākas šis gads. Visdziļākā līdzjūtība izcilās rakstnieces Noras Ikstenas piederīgajiem, draugiem un talanta cienītājiem, viņai pāragri mūžībā aizejot. Viņas ieguldījums latviešu literatūrā, kino un teātrī ir neatsverams, Latvijai un ne tikai viņas ļoti pietrūks,” vietnē “X” raksta prezidents.
Viņam pievienojas ari premjere: “Ļoti skumjas ziņas par Noras Ikstenas aiziešanu mūžībā. Viņa ir viena no izcilākajām mūsdienu latviešu rakstniecēm, kuras darbi arī man ir patiesi tuvi. Tie ir godīgs un spēcīgs mantojums tiem, kuri paši nepiedzīvoja kara šausmas, bet izauga padomju bezpersoniskuma laikā. Izsaku līdzjūtību tuviniekiem un ikvienam, kuram Nora Ikstena ir bijusi nozīmīga.”
Ļoti skumji sākas šis gads. Visdziļākā līdzjūtība izcilās rakstnieces Noras Ikstenas piederīgajiem, draugiem un talanta cienītājiem, viņai pāragri mūžībā aizejot. Viņas ieguldījums latviešu literatūrā, kino un teātrī ir neatsverams, Latvijai un ne tikai viņas ļoti pietrūks.
— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) January 4, 2026
Ļoti skumjas ziņas par Noras Ikstenas aiziešanu mūžībā. Viņa ir viena no izcilākajām mūsdienu latviešu rakstniecēm, kuras darbi arī man ir patiesi tuvi. Tie ir godīgs un spēcīgs mantojums tiem, kuri paši nepiedzīvoja kara šausmas, bet izauga padomju bezpersoniskuma laikā. Izsaku…
— Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) January 4, 2026
Jau ziņots, ka pēc cīņas ar smagu slimību mūžībā 56 gadu vecumā devusies Nora Ikstena. Ikstenas zināmākais literārais darbs ir 2015. gadā sērijā “Mēs. Latvija, XX gadsimts” izdotais romāns “Mātes piens”, pēc kura uzņemta arī tāda paša nosaukuma filma. Rakstniece sarakstījusi septiņus romānus, ir vairāku stāstu krājumu, biogrāfiju un eseju autore.