"Manus datus izolēs un man veiks sekvestrāciju." Krāpnieki izdomājuši jaunu veidu, kā apmānīt iedzīvotājus
Dažkārt ir grūti noticēt, cik ievērojamas naudas summas krāpniekiem izdodas izvilināt no cilvēkiem Latvijā. Pat tie, kuri ir pārliecināti par savu piesardzību un zināšanām, var nonākt viņu slazdos, jo krāpnieku metodes kļūst arvien izsmalcinātākas un pielāgotākas ikdienas situācijām.
Pēdējās dienās sociālajos tīklos arvien biežāk parādās cilvēku ieraksti ar brīdinājumiem par jaunu krāpnieku paņēmienu. Cilvēki dalās ar savu pieredzi un atklāj, ka saņemti aizdomīgi e-pasti, kas noformēti tā, it kā tos būtu sūtījusi Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija.
Vienā no tiem lasāms: “Atnāca e-pasts no Iekšlietu ministrijas. Manus digitālos datus izolēs un man veiks sekvestrāciju. Daspēlējos ar savu mikroblogošanu.”
Arvien vairāk cilvēku pie šādiem ierakstiem piebilst, ka līdzīgas vēstules nonākušas arī viņu e-pastos.
Jau iepriekš vēstījām, ka izmantotās tehnoloģijas pilnībā nepasargā cilvēku digitālo identitāti viņu pašu neuzmanības dēļ, diskusijā norādīja Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas “Cert.lv” vadītāja Baiba Kaškina.
Viņa atzina, ka tehnoloģijas ir ievērojami attīstījušās. Sākotnēji drošības mehānismi bija ierobežoti, bet patlaban situācija ir uzlabojusies – lietotājiem tiek lūgts pārbaudīt informāciju, kas viņiem tiek rādīta, izvērtēt, kura kompānija sazinās ar viņiem, kā arī pārraudzīt darījumu summas un izmantot citus drošības risinājumus. Tomēr tas nav palīdzējis pietiekami, jo cilvēki joprojām ir neuzmanīgi un nospiež pogas, īsti neizlasot informāciju. Tas rada vilšanos visiem, kas strādā šajā jomā un cenšas nodrošināt aizsardzību, atzina “Cert.lv” vadītāja.
Kaškina atzīmēja, ka tehnoloģijas kā tādas ir pārbaudītas un efektīvas, tomēr krāpnieki nepārtraukti pielāgojas, zinot, kā sistēmas darbojas un kā tās apiet. Tāpat cilvēki joprojām mēdz būt slinki un alkatīgi, un šāda tendence, visticamāk, saglabāsies, un nav revolucionāru veidu, kā to mainīt.
Tas pierādās arī praksē. Kā vēstī kāds ieraksts vietnē “X”, tad krāpnieki atkal ir izdomājuši jaunu pieeju, kā izkrāpt lētticīgajiem naudu. Šoreiz tas ir caur pakomātiem un vēstuli it kā no valdības.
Šis laikam jauns hīts! Zvana, paceļu – te kurjers no Omniva. Esot ierakstīta vēstule no valdības, piegādāt uz adresi vai Omniva skapi? Saku uz skapi. Tad vajadzēšot personas kodu, par cik valdības vēstule, lai šamie varētu skapja kodu nosūtīt man.
Džeki laiž pa lēto! 🤡
— Master Yoda (@MasterYodaMB) April 9, 2026