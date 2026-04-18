Foto. pexels.com/Kampus Production

"Manus datus izolēs un man veiks sekvestrāciju." Krāpnieki izdomājuši jaunu veidu, kā apmānīt iedzīvotājus

14:15, 18. aprīlis 2026
Dažkārt ir grūti noticēt, cik ievērojamas naudas summas krāpniekiem izdodas izvilināt no cilvēkiem Latvijā. Pat tie, kuri ir pārliecināti par savu piesardzību un zināšanām, var nonākt viņu slazdos, jo krāpnieku metodes kļūst arvien izsmalcinātākas un pielāgotākas ikdienas situācijām.

Esi vērīgs! Rīt, 18. aprīlī, četri zodiaka zīmju pārstāvji saņems īpašas zīmes no Visuma
“Mums būs jākaro!” NATO darbinieks Mirbahs caur puķēm nerunā un atklāj skaudro patiesību 128
“Viņa ar asarām acīs uzrakstīja atlūgumu…” Uzņemšanas māsiņa neiztur un aiziet no darba kolēģu dēļ 3
Pēdējās dienās sociālajos tīklos arvien biežāk parādās cilvēku ieraksti ar brīdinājumiem par jaunu krāpnieku paņēmienu. Cilvēki dalās ar savu pieredzi un atklāj, ka saņemti aizdomīgi e-pasti, kas noformēti tā, it kā tos būtu sūtījusi Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija.

Vienā no tiem lasāms: “Atnāca e-pasts no Iekšlietu ministrijas. Manus digitālos datus izolēs un man veiks sekvestrāciju. Daspēlējos ar savu mikroblogošanu.”

CITI ŠOBRĪD LASA
Izvirzot četras prasības, Irāna atkal slēdz Hormuza šaurumu
Rīgas mērs pērn iegādājies jaunu automašīnu un nopelnījis pieklājīgu naudas summiņu
Ziemas jakas jau nolikāt malā? Drīz tās atkal vajadzēs – sinoptiķi nākamnedēļ prognozē sniegu

Arvien vairāk cilvēku pie šādiem ierakstiem piebilst, ka līdzīgas vēstules nonākušas arī viņu e-pastos.

Jau iepriekš vēstījām, ka izmantotās tehnoloģijas pilnībā nepasargā cilvēku digitālo identitāti viņu pašu neuzmanības dēļ, diskusijā norādīja Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas “Cert.lv” vadītāja Baiba Kaškina.

Viņa atzina, ka tehnoloģijas ir ievērojami attīstījušās. Sākotnēji drošības mehānismi bija ierobežoti, bet patlaban situācija ir uzlabojusies – lietotājiem tiek lūgts pārbaudīt informāciju, kas viņiem tiek rādīta, izvērtēt, kura kompānija sazinās ar viņiem, kā arī pārraudzīt darījumu summas un izmantot citus drošības risinājumus. Tomēr tas nav palīdzējis pietiekami, jo cilvēki joprojām ir neuzmanīgi un nospiež pogas, īsti neizlasot informāciju. Tas rada vilšanos visiem, kas strādā šajā jomā un cenšas nodrošināt aizsardzību, atzina “Cert.lv” vadītāja.

Kaškina atzīmēja, ka tehnoloģijas kā tādas ir pārbaudītas un efektīvas, tomēr krāpnieki nepārtraukti pielāgojas, zinot, kā sistēmas darbojas un kā tās apiet. Tāpat cilvēki joprojām mēdz būt slinki un alkatīgi, un šāda tendence, visticamāk, saglabāsies, un nav revolucionāru veidu, kā to mainīt.

Tas pierādās arī praksē. Kā vēstī kāds ieraksts vietnē “X”, tad krāpnieki atkal ir izdomājuši jaunu pieeju, kā izkrāpt lētticīgajiem naudu. Šoreiz tas ir caur pakomātiem un vēstuli it kā no valdības.

SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
Hakeru sapnis jeb 8 visu laiku nedrošākās paroles, ko cilvēki vēl joprojām izmanto
Uzmanieties! Latvijā parādījušās viltus Krievijas bankas un saziņas platformu “Discord” vietnes
“Dresējiet. Savus. Vecākus.” …citādi viņus izmācīs krāpnieki!
