Foto: Shutterstock

10 vērtīgi dārznieces padomi: kā pareizi laistīt dārzu tveicē? Ieteikt







“Praktiskais latvietis”, AS “Latvijas Mediji”.

“Dārzā vairs nav svarīgākais saglabāt skaistumu, bet augu kolekcijas. Visvairāk no sausuma cieš augi ar lielām un biezām lapām,” par to, kā pareizi laistīt dārzus stāsta daiļdārzniece un kolekciju dārza saimniece Indra Lielkāja no Strenčiem.

10 padomi, kā laistīt dārzu lielā tveicē!

1. Lai ūdens neaiztek, jāveido apdobi ar valnīti.

2. Priedes un tūjas var paciest daudz, taču arī tām izturība nav bezgalīga. Ja tūjām vainaga iekšpusē redzamas brūnas skujas, nereti vainojams tieši iepriekšējā gada sausums.

3. Ja liela laistīšana nav pa spēkam, palīdzēt augiem saglabāt dzīvību var, katru vakaru augus pa lapām apsmidzinot ar ūdeni.

4. Dienā smidzināšana nav pieļaujama, jo var rasties saules apdegumi (ūdens piliens rada lēcas efektu), un augam būs stress.

5. Lielā tveicē vispiemērotākais laiks augu laistīšanai dārzā būs agras rīta stundas (jau sākot no plkst. 5:30) un vēlas vakara stundas (pēc plkst. 21:00).

6. Ļoti auksts ūdens no ūdensvada nav vislabākais laistīšanai, jo tas var radīt augam šoku un papildus stresu, kā rezultātā augs var novārgt. Vislabāk ūdeni būtu uzkrāt kādā tvertnē vai mucā un tad ar to laistīt augus.

7. Dārzs ir jālaista ar lēnu vai vidēju ūdens strūklu! Ja ūdeni gāž straumēm, tas ātri aiztek uz zemāku vietu un zemē uzsūcas mazāk.

8. Ja tomēr laistāt dārzā augus ar šļūteni, nevis lejkannu, nav vēlams liet no šļūtenes ūdeni uz pašiem augiem, bet gan uz augsni. Stipra ūdens straume “sit” augus, bojā lapas un atkailina saknes. Tāpēc ir ļoti vēlams izmantot dārza šļūteņu uzgaļus.

9. Laistot dārzu jācenšas rēķināt, vai ūdens augiem pietiek. Vidējais ūdens patēriņš ir 15 litru (viena lejkanna) ūdens uz vienu kvadrātmetru.

10. No saules svelmes dobes vai atsevišķus augus var noēnot ar agrotīklu. To var ar knaģiem stiprināt gan pie auklas, kas novilkta augiem priekšā, gan iesiet lielāku koku zaros.