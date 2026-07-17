17 dzīvokļu īpašnieki, 770 tūkstoši eiro un viena vienošanās: Sarkandaugavā pilnībā atjauno vēsturisku namu 0
Pie 360 Ziņām vērsās kāda nama Sarkandaugavā dzīvokļu īpašnieki ar vēlmi iedvesmot citus Latvijā dzīvojošos. Viņiem izdevies tas, kas citiem nē – kopīgi vienoties un pilnībā atjaunot savu daudzīvokļu namu. Arī kopējā tendence liecina – lai arī skaitliski maz, tomēr atjaunoto māju skaits Latvijā pieaug.
Patversmes ielas 5 nams celts 1909. gadā, un pirms renovācijas tajā bija skaidri redzamas laika atstātās pēdas. Pirms vairāk nekā sešiem gadiem 17 dzīvokļu īpašnieki sāka sarunas par ēkas atjaunošanu, un galu galā lielākā daļa vienojās īstenot vērienīgu projektu.
Renovācijas laikā ne tikai nosiltināta un atjaunota ēkas fasāde un nomainīti logi, bet arī izbūvēts jauns jumts, pilnībā nomainīta centrālapkures sistēma un kanalizācijas tīkls, kā arī nosiltināts pagrabs un bēniņi.
Ēkas atjaunošana izmaksājusi aptuveni 770 tūkstošus eiro. Kredīts par renovāciju būs jāatmaksā 20 gadu laikā, un vidējais ikmēneša maksājums ir aptuveni divi eiro par kvadrātmetru.
“Kad apstaigāju kaimiņus, es sapratu, ka atbalsts ir liels,” stāsta viena no nama iedzīvotājām, kura bija viena no renovācijas iniciatorēm.
Lielākais Rīgas namu apsaimniekotājs “Rīgas namu pārvaldnieks” norāda, ka līdzīgu vienošanos citās mājās panākt bieži vien ir daudz sarežģītāk.
“Vēsturiski ir bijis ļoti grūti. Rīgā ir lielās mājas, kur cilvēki viens otru nepazīst, dzīvokļi ir izīrēti un nav kopienas. Tur viss jāsāk no nulles – jāsāk draudzēties ar kaimiņiem,” skaidro uzņēmuma pārstāvis.
Tikmēr attīstības finanšu institūcija “ALTUM” norāda, ka daudzdzīvokļu māju renovācija Latvijā pakāpeniski uzņem tempu. Pērn, piesaistot Eiropas Savienības un Atveseļošanas fonda finansējumu, tika pabeigti 57 daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes projekti, savukārt šā gada pirmajā pusē ekspluatācijā nodotas jau 78 atjaunotas ēkas. Vēl 171 daudzdzīvokļu māja pašlaik atrodas būvniecības stadijā, tādēļ renovēto ēku skaits tuvākajos gados turpinās pieaugt.
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