“Nezināju, kas tajos slēpjas!” Sieviete iztīra priekšmetu, kas atrodas katrā mājā un ir pārsteigta par redzēto 0
Vai jūs zinājāt, ka radiatoriem var noņemt virsējās restes un tos vajadzētu regulāri tīrīt? Kāda sociālā tīkla “Threads” lietotāja atzinusies, ka pati to uzzinājusi tikai 38 gadu vecumā, un viņas ieraksts ātri izraisījis plašu diskusiju.
Sieviete raksta, ka viņai esot pat kauns, jo neviens nekad neesot teicis, ka radiatoru iekšpuse arī ir jātīra. Viņa arī nekad neesot redzējusi, ka kāds to dara. Tagad, kad to atklājusi, telefons esot “karsts” no video pamācībām, reklāmām un speciālām birstēm.
Savās mājās radiatori iztīrīti pamatīgi – ar “Kärcher” tīrītāju. Rezultāts viņu pamatīgi pārsteidzis: no šķietami tīrajiem, baltajiem un glancētajiem radiatoriem iznācis tik daudz slapju putekļu un netīrumu, ka no malas pat nepateiktu, kas tajos slēpjas.
Publicētajā attēlā redzams radiators ar noņemtu virsējo resti, bet uz grīdas zem tā sakrājušies tumši putekļi un netīrumi. Ieraksta autore atzīst, ka īpaši pārsteidzoši tas bijis bērnu istabās un virtuvē.
Komentāros daudzi atzīst – viņiem šis arī ir jaunums. Kāda komentētāja raksta, ka tikai tagad uzzinājusi, ka radiatorus vispār būtu jātīra, un līdz šim nekad neesot redzējusi, ka kāds to dara. Cita piebilst, ka turpmāk, ejot garām radiatoram, gribēsies ieslēgt telefonā lukturīti un ieskatīties dziļumos.
Daži gan uzreiz dod praktiskus padomus. Kāds iesaka pirms šādiem darbiem zem radiatora paklāt plēvi, lai pasargātu grīdu. Ieraksta autore atzīst, ka citās istabās tā arī darīts saudzīgāk, bet konkrētā istaba tāpat drīz piedzīvošot kapitālo remontu un jaunu grīdu.
Citi komentētāji atgādina, ka radiatoru tīrīšanai nav obligāti jānoņem restes vai jāizmanto ūdens. Kāds iesaka izmantot garu un šauru birsti ar sariem, ar kuru var tikt klāt caur restēm, bet pēc tam netīrumus izsūkt ar putekļsūcēju. Vēl kāds raksta, ka bez restes noņemšanas radiatoru var izpūst ar tvaika tīrītāju.
Komentāros parādās arī brīdinājumi – ar pārlieku aktīvu tīrīšanu jāuzmanās. Kāda lietotāja stāsta, ka pavasarī mēģinājums noņemt radiatora restes beidzies ar aptuveni 400 eiro remontdarbiem. Radiators esot nogāzies no sienas, salocījis un ieplēsis grīdā iebetonētu cauruli, pēc kā sekojusi ūdens noplūde, apkures noslēgšana visai mājai un caurums grīdā.
Šis komentārs citiem licis secināt, ka pirms restes raušanas nost tomēr vērts saprast, kā konkrētais radiators ir stiprināts. Dažiem modeļiem restes var noņemt vienkārši, citos gadījumos labāk izmantot birsti, putekļsūcēju vai pajautāt apsaimniekotājam.
Diskusijā parādās arī citi mājsaimniecības “atklājumi”. Kāda komentētāja raksta, ka tikai nesen uzzinājusi – virtuves izlietnes trubām ir filtrs, kas regulāri jāmaina vai jātīra, lai nodrošinātu ūdens tīrību trauku mazgājamajai mašīnai. Citi atgādina par sifonu tīrīšanu un veļasmašīnas apkopi.
Tomēr galvenā sarunas tēma paliek radiatori. Daļa komentētāju raksta, ka tos tīra katru gadu pirms apkures sezonas – gan ārpusē, gan iekšpusē, lai putekļi neuzkrātos un siltajam gaisam būtu vieglāk cirkulēt. Kāds norāda, ka pēc vasaras radiatori īpaši pieput, it sevišķi mājās, kur ir kaķi vai suņi.
Izskan arī praktisks arguments – ja radiatori ir pilni ar putekļiem, apkures sezonas sākumā tie var sākt izplatīt nepatīkamu smaku un putekļi nonāk gaisā, ko pēc tam elpo mājinieki. Turklāt netīrumu kārta var traucēt normālai siltuma cirkulācijai.
Daži komentētāji gan joko, ka pēc šāda ieraksta vairs nevarēšot mierīgi paskatīties uz radiatoriem. Kāds vaicā, vai caur radiatoru var redzēt kaimiņus, bet cits atzīst, ka tikko, tāpat kā ieraksta autore, pirmo reizi dzīvē uzzinājis par šo pienākumu.
Ieraksts parāda, cik daudz ikdienas lietu mājās paliek “neredzamas”, līdz kāds par tām skaļi pasaka. Radiatori gadiem ilgi var izskatīties tīri no ārpuses, bet iekšpusē krāt putekļus, mājdzīvnieku spalvas un citus netīrumus.
Tāpēc pirms apkures sezonas radiatoru tīrīšana var būt labs darbs, ko ierakstīt mājas rudens sagatavošanās sarakstā. Tikai ar vienu piebildi – pirms ķerties pie restu noņemšanas un ūdens strūklas, labāk pārliecināties, kā konkrētais radiators ir uzbūvēts, un zem tā noteikti paklāt kaut ko grīdas aizsardzībai.