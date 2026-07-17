Foto: Dainis Bušmanis

“Piecreiz lētāk!” Vērienīga atlaide “Maximā” vieniem liek domāt par krāpšanu, kamēr citi skrien izpirkt preci 0

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LA.LV
9:34, 17. jūlijs 2026
Stāsti Pieredze

Sociālajos tīklos uzmanību piesaistījis kāds ieraksts par saldējuma atlaidēm veikalā. Foto redzams, ka lielais saldējuma iepakojums ar klienta karti nopērkams par 2,69 eiro, lai gan blakus norādītā sākotnējā cena ir 9,99 eiro.

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Ieraksta autore pie attēliem ironiski raksta: “Atlaides turpinās, tagad vēl lētāk.” Foto redzamas vairākas saldējuma kārbas veikala saldētavā un cenu zīme, kas pircējiem sola ievērojamu atlaidi.

Komentāros cilvēki ātri vien sāka dalīties savās domās – vieniem šķiet, ka šī ir ļoti laba cena, citiem rodas jautājums, vai saldējums vispār kādreiz bijis vērts gandrīz desmit eiro.

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Kāds komentētājs raksta, ka tas esot “izcils bizness” – vispirms uzlikt ļoti augstu cenu un pēc tam radīt iespaidu par lielu atlaidi. Vēl kāds ironizē, ka tagad beidzot redzama “patiesā cena”, ja pircēji kolektīvi nepērk preci par sākotnēji prasīto summu.

Diskusijā izskan arī viedoklis, ka konkrētais saldējums nekad neesot maksājis 10 eiro un ka tagad tas vienkārši tiekot pārdots par cenu, kas vairāk atbilstot tā vērtībai. Citi gan norāda, ka līdzīgas cenas bez atlaidēm esot redzētas arī citviet, piemēram, ārvalstīs.

Par pašu saldējumu viedokļi dalās. Daži komentētāji raksta, ka tas esot pārāk salds un viņu mājās negaršojot. Kāds to nodēvē par saldējumu, kas “nav vērts pat par šo cenu pirkt”.

Tomēr citi šo kritiku neuztver tik kategoriski. Kāda komentētāja raksta, ka saldējums noteikti nav pats gardākais, bet arī ne nebaudāms – turklāt tam esot vairākas dažādas garšas.

Vēl kāds pircējs atzīst, ka šo saldējumu iegādājies pirmo reizi tieši akcijas laikā un viņam tas ļoti garšojis. Cits komentētājs norāda, ka pērk to ik pa laikam, bet tikai tad, kad cena ir ap šo summu, nevis par gandrīz 10 eiro.

Daži komentētāji apspriež arī konkrētās garšas. Kāds raksta, ka no šī zīmola viņam garšojot tikai mango saldējums ar baltās šokolādes gabaliņiem, bet pārējie esot pārāk saldi. Citi piebilst, ka saldējuma sastāvā esot arī mīklas gabaliņi, kas ne visiem šķiet patīkami.

Diskusijā parādās arī plašāks jautājums par atlaižu kultūru veikalos. Daļa pircēju uzskata, ka preces nereti tiek pozicionētas kā “premium” ar ļoti augstu sākotnējo cenu, bet pēc tam regulāri pārdotas ar lielām atlaidēm. Tas rada sajūtu, ka īstā cena patiesībā ir akcijas cena, nevis tā, kas norādīta kā sākotnējā.

Citi gan norāda, ka pircējs pats var izvēlēties – pirkt vai nepirkt. Ja produkts šķiet pārāk dārgs, atliek pagaidīt akciju vai izvēlēties citu. Kā redzams komentāros, tieši tā daudzi arī dara.

Kopumā šī nelielā saldējuma cenu diskusija parāda, cik jūtīgi pircēji uztver lielas atlaides. No vienas puses, 2,69 eiro par lielu saldējuma iepakojumu šķiet pievilcīgs piedāvājums. No otras – sākotnējā 9,99 eiro cena daudziem liek jautāt, vai tā nav bijusi pārspīlēta jau pašā sākumā.

Un, kā bieži notiek sociālajos tīklos, no viena veikala plaukta foto ātri izaug lielāka saruna – par cenām, akcijām, pircēju paradumiem un to, cik daudz cilvēki patiesībā ir gatavi maksāt par saldējumu.

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