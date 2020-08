Foto: FreePik

Sabiedrības iniciatīvu portālā “Manabalss.lv” sākta parakstu vākšana par Dzemdību nodaļas saglabāšanu slimnīcās Kuldīgā un Dobelē.

Kā iniciatīvas pārstāvis norādīts Sandis Miļauskis. Viņaprāt, no 2021.gada janvāra nedrīkst likvidēt Dzemdību nodaļas Kuldīgas un Dobeles slimnīcās. Iniciatīvā skaidrots, ka no Saldus tuvākā Dzemdību nodaļa jau tagad ir vairāk nekā 50 kilometru attālumā, savukārt pēc 2021.gada, kā to plānojot Veselības ministrija, jāmēro būšot vairāk nekā 90 kilometri. Tāpat arī ātrās palīdzības mediķiem gadījumos, kad grūtniecēm iestājas asiņošana, būtu iespējams ātrāk viņas nogādāt stacionārā, kur ir Dzemdību ginekoloģijas nodaļa.

“Lai Latvijas 100 gudrās galvas domā par iedzīvotāju labklājību, tad arī celsies demogrāfiskais stāvoklis un būs vairāk dzemdību mazās – Kuldīgas un Dobeles – slimnīcās,”

norādīja Miļauskis, uzsverot, ka mazāk naudas jātērē “visur citur”, bet jāiegulda Latvijas medicīnā un slimnīcu uzturēšanā.

Minēto slimnīcu nodaļu saglabāšana, viņaprāt, ļautu jaunajām māmiņām ātrāk nokļūtu slimnīcā, veicinātu demogrāfisko stāvokli Latvijā.

Kā ziņots, pašlaik notiek darbs pie slimnīcu līmeņu pārskatīšanas un tiek izvērtēts, cik lielā mērā Latvijas slimnīcas nodrošina pakalpojumus, kurus tās uzņēmušās, un vai tajās kādu pakalpojumu sniegšana būtu optimizējama.