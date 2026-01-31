Foto: Unsplash.com

2024. gadā Latvijā nomira 26 301 cilvēks – atklāts biežākais nāves iemesls 0

LETA
13:24, 31. janvāris 2026
Visvairāk cilvēku 2024. gadā Latvijā miruši asinsrites sistēmas slimību dēļ, liecina Slimību profilakses un kontroles centra sniegtā informācija.

2024. gadā Latvijā nomira 26 301 cilvēks, no kuriem 13 574 – asinsrites sistēmas slimību dēļ. Vēl 5644 iedzīvotāju 2024. gadā nomira audzēju dēļ, bet 1443 cilvēku nāve bija saistīta ar ārējiem slimību un nāves cēloņiem.

Vairāk par 1000 nāvēm bijušas arī gremošanas sistēmas slimību dēļ – 2024. gadā no tām mira 1166 Latvijas iedzīvotāji.

