“Atklāti sakot, tā ir valstiska nodevība!” Vārpiņš uzskata, ka deputātus, kuri meloja, jāsauc pie atbildības 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
18:07, 3. jūlijs 2026
Viedokļi

Zvērināts advokāts Saulvedis Vārpiņš TV24 apspriež situāciju saistībā ar patvertnēm Latvijā.

Šie ziedi atņem spēku un veselību: 5 augi, kurus labāk nestādīt mājas tuvumā
Pēc pirmās ziemas jau gribēsies pārdot: 10 automašīnas, kas Latvijas klimatam nav piemērotas
Veselam
Diezgan skumji – 10 “vecmodīgas” dzīves vērtības, par kurām mūsdienu jaunatne tikai pasmejas; tostarp arī svētki ar ģimeni
Lasīt citas ziņas

Viņš uzskata, ka jautājums par atbildību šajā gadījumā ir ārkārtīgi dīvains. Atklājot pirmo patvertni 24. gadā, tās šiltīte tika izlikta kaut kur Rīgā, un pēc tam tika teikts, ka būs vēl vairākas.

Vārpiņš uzskata, ka, ja ir tikai viena patverne, tas ir valstiskā nodevība. Viņš kritizē personas, kas melojušas par patvērtnēm, un uzsvēra, ka par to ir jābūt atbildībai. Vārpiņš aizstāv nostāju, ka šī situācija nedrīkst palikt bez sekām, un ka ir jāmeklē atbildīgās personas, kas informēja sabiedrību par patvertnēm.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
“Patvertņu sistēma Latvijā ir izgāzusies.” Kulbergs sola divu nedēļu laikā piedāvāt jaunu risinājumu
RAKSTA REDAKTORS
“Vai kāds vispār runā par to, kas notiek ar bērniem bērnudārzos?” Vitālijs satraukts, ka dronu briesmu gadījumā netiek pasargāti paši mazākie
TV24
“Šobrīd Rīgā gatavu patvertņu nav!” Civilās aizsardzības komitejas vadītājs Lapiņš atklāj satraucošu realitāti
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.