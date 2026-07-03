“Atklāti sakot, tā ir valstiska nodevība!” Vārpiņš uzskata, ka deputātus, kuri meloja, jāsauc pie atbildības 0
Zvērināts advokāts Saulvedis Vārpiņš TV24 apspriež situāciju saistībā ar patvertnēm Latvijā.
Viņš uzskata, ka jautājums par atbildību šajā gadījumā ir ārkārtīgi dīvains. Atklājot pirmo patvertni 24. gadā, tās šiltīte tika izlikta kaut kur Rīgā, un pēc tam tika teikts, ka būs vēl vairākas.
Vārpiņš uzskata, ka, ja ir tikai viena patverne, tas ir valstiskā nodevība. Viņš kritizē personas, kas melojušas par patvērtnēm, un uzsvēra, ka par to ir jābūt atbildībai. Vārpiņš aizstāv nostāju, ka šī situācija nedrīkst palikt bez sekām, un ka ir jāmeklē atbildīgās personas, kas informēja sabiedrību par patvertnēm.