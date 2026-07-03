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Atgriezies mājā un pamanīji, ka atkritumu konteiners ir nedaudz pārbīdīts? Tā var kalpot kā brīdinājuma zīme 0

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Mājas Sadzīve

No pirmā acu uzmetiena tas var šķist sīkums, ka nedaudz pārbīdīts atkritumu konteiners pie mājas vai neierasti atstātas lietas pagalmā. Taču ārvalstu medijos un drošības forumos ik pa laikam tiek apspriesti dažādi paņēmieni, ar kuriem zagļi mēdz pārbaudīt, vai mājoklis gadījumā nav ilgstoši palicis bez uzraudzības.

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Mūsdienās zagļi ne vienmēr darbojas impulsīvi. Daudzi vispirms novēro apkārtni, cilvēku paradumus un mēģina saprast, cik uzmanīgi ir konkrētā mājokļa saimnieki.

Atkritumu konteineru triks

Kā lasāms vairākos ārvalstu medijos, viens no šādiem paņēmieniem var būt apzināti pārvietots atkritumu konteiners.

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Ideja ir pavisam vienkārša, ja konteiners ilgstoši paliek neierastā vietā un neviens uz to nereaģē, tas var radīt iespaidu, ka mājās neviens neatrodas vai arī saimnieki ilgstoši ir prom.

Dažkārt konteineri tiek izmantoti arī praktiskāk, piemēram, lai piekļūtu augstākiem logiem vai balkonam.

Tieši tāpēc cilvēkiem iesaka pievērst uzmanību arī šķietami nenozīmīgām izmaiņām pie savas mājas, īpaši laikā, kad kaimiņi devušies atvaļinājumā.

Viltus meistari pie durvīm

Vēl viens bieži apspriests paņēmiens ir viltus meistari, kuri pie durvīm ierodas ar stāstiem par bojātiem vadiem, ūdens noplūdēm vai steidzamām pārbaudēm.

Dažreiz mērķis ir vienkārši ielūkoties mājoklī un saprast, vai tajā ir vērtīgas mantas, cik uzmanīgi ir saimnieki un vai mājās atrodas vēl kāds cilvēks.

Tāpēc cilvēkiem iesaka nesteigties ar durvju atvēršanu nepazīstamiem cilvēkiem un vienmēr pārbaudīt viņu identitāti.

Arī viltus policisti joprojām nav pazuduši

Joprojām netrūkst arī gadījumu, kad krāpnieki uzdodas par policistiem vai citu iestāžu darbiniekiem.

Cilvēki bieži apjūk, jo automātiski uzticas formastērpam vai pārliecinošai uzvedībai. Tieši tāpēc drošības speciālisti iesaka šaubīgu situāciju gadījumā pašiem sazināties ar attiecīgo iestādi un pārliecināties, vai konkrētā persona tiešām ir tās darbinieks.

Kā samazināt riskus?

Ilgākas prombūtnes laikā cilvēkiem iesaka radīt iespaidu, ka mājās kāds atrodas, piemēram, lūgt kaimiņiem izņemt pastu vai pievērst uzmanību tam, kas notiek pagalmā.

Tāpat nevajadzētu sociālajos tīklos publiski paziņot, ka visa ģimene devusies ceļojumā.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

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