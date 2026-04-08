"34 000 jauniešu nemācās un nestrādā!" Vai Kulbergs atbalstītu ideju armijā primāri iesaukt tos, kas nestudē un nestrādā?

7:36, 8. aprīlis 2026
Aktuāls ir jautājums par kādu ļoti svarīgu tēmu arī uzņēmējdarbības kontekstā – cilvēka kapitāla attīstību un demogrāfiskās situācijas izaicinājumiem Latvijā; kā nodrošināt, lai tie cilvēki, kas šobrīd dzīvo Latvijā, būtu ekonomiski aktīvi un strādātu. Vienlaikus ir daļa, kas par darbu nedomā – daudz ir jauniešu, kas ne strādā, ne mācās.

TV24 raidījumā “Kārtības rullis” tika uzdots jautājums Andrim Kulbergam, Saeimas deputātam (AS), vai viņš atbalstītu ideju obligātajā dienestā primāri iesaukt tos jauniešus, kas nestudē un nestrādā, ļaujot tiem, kas studē vai strādā, palikt savā vietā.

Militārajā dienestā tie jaunieši, kas nemācās un nestrādā, varētu apgūt jaunas prasmes un iemaņas, kas dotu varbūt impulsu turpmākai dzīvei un izglītībai.

Andris Kulbers, komentējot šo ideju, norāda, ka Latvijā šobrīd 34 000 jauniešu šobrīd nestudē un nestrādā: “Tas ir liels skaits, milzīgs cipars! Šie jaunieši būtu jāiesaista ekonomikā vai viņiem būtu jāizglītojas.”

Kulbergs uzsver, ka piekrīt šādam priekšlikumam, jo tas būtu lietderīgs solis – militārās mācības sniegtu gan jaunas prasmes, gan arī, iespējams, motivāciju turpināt izglītošanos.

