NATO mācības Igaunijā deva skarbu mācību: rezultāti bijuši "briesmīgi"
Beidzot atklātībā parādījusies informācija par NATO militārajām mācībām, kas pagājušajā gadā notika Igaunijā. Par to TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu” komentāru sniedza Igors Rajevs, Iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs, NBS rezerves pulkvedis.
I. Rajevs norāda, ka galvenā lieta ir viena, pie kā arī nonākuši atbildīgie – beidzot jāsāk saprast, ka droni mūsdienu karā spēlē nozīmīgu lomu, un tos vajag mācēt izmantot.
Pievienotajā video skatieties, kā I. Rajevs interesanti izklāsta faktus par to, ka droni nav tikai ierīces, bet tiem nepieciešams spējīgs apkalpojošais personāls – veselas vienības. Tāpat viņš atklāj ārkārtīgi nepatīkamus faktus no šīm mācībām un cik patiesībā mēs esam negatavi reālām kara situācijām, rīkojoties muļķīgi pat situācijas imitācijā.