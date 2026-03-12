Foto: LETA

“Lai viņi atvainojas!” STENDERS pieļauj kļūdu saziņā ar klientiem, izraisot sašutuma vētru 0

LA.LV
5:55, 12. marts 2026
Stāsti Izpēte

Jau četrus gadus Ukrainā plosās karš. Ukrainas iedzīvotāji turpina cīnīties pret Krievijas nežēlību un ļaunumu. Šī realitāte dziļi ietekmējusi arī Latvijas sabiedrības noskaņojumu. Skaidrs, ka daudziem krievu valoda vairs nav tikai saziņas līdzeklis – emocionāli tā kļuvusi par agresorvalodu, kas asociējas ar nežēlīgām sāpēm, izpostītām nevainīgu cilvēku dzīvēm un netaisnību. Tāpēc nav brīnums, ka mūsu sabiedrībā īpaši jūtīgi tiek uztverti jebkādi ar krievu valodas lietojumu saistīti jautājumi.

Sociālajā platformā “X” kāda sieviete vērsa uzmanību uz kosmētikas zīmola STENDERS, kas specializējas vannas rituālu un ķermeņa kopšanas produktos, klientiem izsūtītajiem jaunumu e-pastiem krievu valodā. Viņa pauda dziļu neizpratni un vilšanos, uzsverot, ka uzņēmumu līdz šim uztvērusi kā izteikti latvisku zīmolu.

Nu jau bijusī STENDERS kliente rakstīja: “Vai zinājāt, ka Stenders izsūta savus jaunumus uz e-pastu arī krieviski? Līdz šodienai domāju, ka viņi ir latviska kompānija un iepirkos tajā. No šodienas mūsu attiecības ir beigušās, jo šī kompānijas pat latviešus cenšas krieviskot.”

Vairums sociālā tīkla lietotāju gan norādīja, ka STENDERS bizness jau vairākus gadus ir pārdots Ķīnas pilsoņiem.

Lai vai kā, klienti bija nepatīkami pārsteigti par saņemtajiem e-pastiem krievu valodā. Uzņēmums gan pēc tam esot atvainojies par radušos situāciju, nosūtot 20% atlaidi.

LA.LV sazinājās ar STENDERS pārstāvjiem, kuri norādīja: “STENDERS nodrošina informācijas sniegšanu par produktiem un piedāvājumiem klienta izvēlētajā saziņas valodā.

Tehnisku iemeslu dēļ atsevišķiem klientiem tika nosūtīta ziņa neatbilstošā valodā. Pēc situācijas konstatēšanas tā nekavējoties tika novērsta.

Turpmāk saziņas valoda tiks nodrošināta atbilstoši klienta individuālajai izvēlei, saglabājot latviešu valodu kā uzņēmuma pamatu.”

LA.LV Aptauja

Vai jūs lietojat STENDERS produkciju?

  • Jā – regulāri
  • Jā – reizēm
  • Nē – nelietoju
  • Nē – neesmu lietojis(-usi), bet gribētu pamēģināt

Tēmas
