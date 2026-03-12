“Lai viņi atvainojas!” STENDERS pieļauj kļūdu saziņā ar klientiem, izraisot sašutuma vētru 0
Jau četrus gadus Ukrainā plosās karš. Ukrainas iedzīvotāji turpina cīnīties pret Krievijas nežēlību un ļaunumu. Šī realitāte dziļi ietekmējusi arī Latvijas sabiedrības noskaņojumu. Skaidrs, ka daudziem krievu valoda vairs nav tikai saziņas līdzeklis – emocionāli tā kļuvusi par agresorvalodu, kas asociējas ar nežēlīgām sāpēm, izpostītām nevainīgu cilvēku dzīvēm un netaisnību. Tāpēc nav brīnums, ka mūsu sabiedrībā īpaši jūtīgi tiek uztverti jebkādi ar krievu valodas lietojumu saistīti jautājumi.
Sociālajā platformā “X” kāda sieviete vērsa uzmanību uz kosmētikas zīmola STENDERS, kas specializējas vannas rituālu un ķermeņa kopšanas produktos, klientiem izsūtītajiem jaunumu e-pastiem krievu valodā. Viņa pauda dziļu neizpratni un vilšanos, uzsverot, ka uzņēmumu līdz šim uztvērusi kā izteikti latvisku zīmolu.
Nu jau bijusī STENDERS kliente rakstīja: “Vai zinājāt, ka Stenders izsūta savus jaunumus uz e-pastu arī krieviski? Līdz šodienai domāju, ka viņi ir latviska kompānija un iepirkos tajā. No šodienas mūsu attiecības ir beigušās, jo šī kompānijas pat latviešus cenšas krieviskot.”
Vai zinājāt, ka Stenders izsūta savus jaunumus uz e-pastu arī krieviski? Līdz šodienai domāju, ka viņi ir latviska kompānija un iepirkos tajā. No šodienas mūsu attiecības ir beigušās, jo šī kompānijas pat latviešus cenšas krieviskot. Mājas lapa, kā izrādās, arī ir krieviski.
Vairums sociālā tīkla lietotāju gan norādīja, ka STENDERS bizness jau vairākus gadus ir pārdots Ķīnas pilsoņiem.
Lai vai kā, klienti bija nepatīkami pārsteigti par saņemtajiem e-pastiem krievu valodā. Uzņēmums gan pēc tam esot atvainojies par radušos situāciju, nosūtot 20% atlaidi.
Jau gadiem neesmu saņēmusi no viņiem e-pastus ķīniski. Veikaliem noformējums latvisks, saziņa latviska, apkalpošana jauka. Lai vai kam firma pieder, tā atrodas Latvijā un strādā ar Latvijas pilsoņiem. Krievu e-pastiem te nebutu jābūt.
Es arī viņiem uzrakstīju. Viņi atbildēja, ka strādā pie tā, kāpēc tāda situācija radusies. Bet ne vārda par to, kāpēc vispār viņiem ir sagatavoti e-pasti krieviski.
Es biju uz mutes par to e-pastu!
Es saņēmu pēc tam atvainošanās e-pastu ar pievienotu 20% atlaidi. Nesagājās šamiem.
LA.LV sazinājās ar STENDERS pārstāvjiem, kuri norādīja: “STENDERS nodrošina informācijas sniegšanu par produktiem un piedāvājumiem klienta izvēlētajā saziņas valodā.
Turpmāk saziņas valoda tiks nodrošināta atbilstoši klienta individuālajai izvēlei, saglabājot latviešu valodu kā uzņēmuma pamatu.”
