“Pēdējie priecīgie kadri, sunīši vēl fonā skraida,” īsi pirms traģēdijas Modris pie sevis uzņēma ciemos slavenību šovu 0
Šonedēļ visi jūt līdzi Modrim Konovalovam pēc traģēdijas, kad kaimiņu sētā nežēlīgi tika nošauti visi trīs viņa suņi. Šobrīd aktīvi notiek lietas izmeklēšana un Modris pats atzinis, ka ies līdz galam, saucot pie atbildības vainīgos.
Zīmīgi, ka neilgi pirms traģēdijas Modris pie sevis uzņēmis vietējos slavenību šovu “Slavenības.Bez filtra”. Raidījumā stiliste Indra Salceviča devusies pie Modra ciemos uz viņa mājām, šobrīd grūti skatīties kadrus, kuros mājas saimnieks priecīgs un sunīši vēl dzīvi, skraida pa pagalmu.
Indra ieradās, uzdāvinot svilpīti, lai Modrim vieglāk saganīt vistiņas, kā arī humoristiski uzdāvināja kartiņu komplektu, lai nepaklausīgākajām klukstēm varētu iedot sarkano vai dzelteno kartīti kā futbolā.
Uz jautājumu, kā Modrim iet, viņš atbild, ka “viss ļoti labi, darbojos.” Viņš sevi raksturo kā lauku puisi ar pilsētas piesitienu. Konkrētajā saimniecībā viņš dzīvojot vien pusotru gadu, bet ar putniem, kā pats smejas, dzīvo kopā jau no 10 gadu vecuma.
Video vari noskatīties šeit.
Raidījums būs ēterā šodien, 14. februārī.
Jau vēstījām, ka pirmdienas vakarā sociālo mediju platformā “Instagram” nogalināto suņu saimnieks Modris uzrunāja savu sekotājus un visus pārējos cilvēkus, kuri šajā grūtajā brīdī ir atbalstījuši un bijuši blakus. Modris raksta…
“Mīļie cilvēki, no sirds paldies jums visiem par atbalstu, līdzjūtību un labajiem vārdiem. Es to patiesi jūtu un novērtēju. Lūdzu jūs saglabāt mieru, neiesaistieties strīdos vai komentāros, nevienu neaizstāviet manā vietā.
Patiesība un gaisma vienmēr atrod ceļu, un arī šoreiz tā uzvarēs. Es ticu, ka taisnīgums ir dzīvs, un gaisma vienmēr ir spēcīgāka par tumsu.”
Modris turpina: “Es necīnos par to, vai esmu labs vai slikts saimnieks – es šobrīd cīnos par dzīvnieku tiesībām Latvijā. Es iešu līdz galam un vērsīšos pret tiem, kuri veica brutālu un amorālu manu suņu slepkavību, kā arī pret tiem, kuri to aizstāv vai noklusē, un prasīšu viņu pilnu juridisko atbildību. Pietiek interpretēt dzīvnieku tiesības Latvijā, pietiek visatļautības, kas aizsedz nežēlību un likuma pārkāpumus.”