“Šodien pārstāja pukstēt viņa sirds…” Mūžībā aizgājis Mārtiņš Lauva 0
Viņa vārds Latvijā kļuva par spēka, izturības un cilvēcības simbolu. Gadiem viņš cīnījās ar neizbēgamu diagnozi, bet ne mirkli nezaudēja gaismu, ko dāvāja citiem. Šodien šī gaisma apdzisa…
Digitālā satura veidotājs Edijs Pipars sociālo mediju platformā “Facebook” dalījies ar sērīgu vēsti: “Šodien pārstāja pukstēt Mārtiņa Lauvas sirds. Cilvēks, kurš gadiem ilgi cīnījās ar ALS — slimību, kas pārbauda ikvienu līdz pēdējiem spēkiem. Mārtiņš bija ne tikai cīnītājs par sevi, bet arī par citiem. Viņš dalījās savā pieredzē, iedvesmoja, motivēja un pierādīja, ka nekad nedrīkst padoties, lai cik grūti būtu. Viņš bija un paliks paraugs — cilvēks ar milzīgu spēku, sirdi un gribasspēku. Ļoti žēl… Lai viņam miers.” 🕊️💔
Cilvēki komentāru sadaļā izsaka līdzjūtību tuviniekiem un velta atvadu vārdus. Baiba raksta: “Mārtiņš “dzīvos” vienmēr! Lauvas spēks un piemērs – paliks uz mūžiem…, kā sarakstīta grāmata… Izsaku līdzjūtību viņa mammai, bērniem, tuviniekiem.”
Ketija raksta: “Mūžīgo gaismu viņam un vieglumu. Viņš daudz mums labu atstājis, par ko no sirds pateicos.”
Arī žurnāliste Inese Supe sociālo mediju platformā piemin Mārtiņu: “Šodien sēroju par cilvēku, kurš savā dzīves redzējumā, mērķtiecībā un spēkā bija tiešām īsts lauva. Ir aizgājis Mārtiņš Lauva. Cilvēks, kurš par spīti smagajai diagnozei, nezaudēja humora izjūtu, bija brīnišķīgs dēls un tēvs! No sirds izsaku līdzjūtību tuviniekiem! Debesis šodien gavilē, jauns eņģelis ieradies!❤️ Skumji, ļoti skumji…”
Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!